Anne Applebaum erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels Stand: 25.06.2024 10:33 Uhr Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an Anne Applebaum. Die US-amerikanische Historikerin, Autorin und Journalistin analysiert in ihrer Arbeit autokratische Herrschaftssysteme.

In der Begründung der Jury heißt es über die Preisträgerin: "Die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin hat mit ihren so tiefgründigen wie horizontweitenden Analysen der kommunistischen und postkommunistischen Systeme der Sowjetunion und Russlands die Mechanismen autoritärer Machtergreifung und -sicherung offengelegt und sie anhand der Dokumentation zahlreicher Aussagen von Zeitzeug*innen verstehbar und miterlebbar gemacht."

Applebaum warnte frühzeitig vor Putin

Applebaum wird als führende Expertin für osteuropäische Geschichte anerkannt und hat bereits frühzeitig vor Wladimir Putins potenziell gewaltvoller Expansionspolitik gewarnt. Ihre Bücher wie "Der Gulag (2003)", "Der Eiserne Vorhang" (2012), "Roter Hunger" (2019) und "Die Verlockung des Autoritären" (2021), in denen sie die Mechanismen autoritärer Machtsicherung untersucht, haben international große Beachtung gefunden und ihr zahlreiche Auszeichnungen eingebracht. Dazu zählen der Pulitzer-Preis im Jahr 2004 und zuletzt der Carl-von-Ossietzky-Preis im Jahr 2024.

Verleihung am 20. Oktober in Frankfurt

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist einer der renommiertesten Preise in Deutschland und mit 25.000 Euro dotiert. Traditionell wird er am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche vergeben, in diesem Jahr am 20. Oktober. Im vergangenen Jahr ist Salman Rushdie ausgezeichnet worden. Der Schriftsteller muss seit Jahrzehnten mit Todesdrohungen leben und hatte im Jahr davon nach einem Anschlag ein Auge verloren. 2022 wurde der Autor Serhij Zhadan aus der Ukraine ausgezeichnet - wenige Monate nach dem Beginn des Krieges in seiner Heimat.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 25.06.2024 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane