Zukunftsdeutungen und Liebesorakel

Du musst versteh'n,

aus Eins mach Zehn.

Die Zwei lass geh'n.

Die Drei mach gleich,

So bist Du reich.

Verlier die Vier.

Aus Fünf und Sechs,

So spricht Die Hex',

Mach Sieben und Acht,

So ist's vollbracht.

Die Neun ist eins

Und Zehn ist keins.

Das ist das Hexeneinmaleins.



Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)