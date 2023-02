Wagenknecht und Schwarzer warnen vor Ausweitung des Krieges Stand: 10.02.2023 14:30 Uhr Alice Schwarzer und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht rufen in einer Petition zu Verhandlungen statt weiterer Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg auf. Zu den Erstunterzeichnern gehören auch zahlreiche Kulturschaffende wie die Schauspielerinnen Hanna Schygulla, Jutta Speidel und Katharina Thalbach.

In einer mit dem Titel "Manifest für den Frieden" überschriebenen Petition warnen Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht vor einer "Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg". Die Ukraine könne zwar - unterstützt durch den Westen - einzelne Schlachten gewinnen, aber keinen Krieg gegen eine Atommacht. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen, werde der russische Präsident Wladimir Putin "zu einem maximalen Gegenschlag" ausholen.

Forderung zu Friedensverhandlungen

In der Petition wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, sich gegen eine weitere Lieferung von Waffen und "an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen" zu stellen. "Verhandeln heißt nicht kapitulieren", heißt es in dem Text. Zu den 69 Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern des Manifests zählen zahlreiche Politiker, Wissenschaftler, aber auch Kulturschaffende wie die Schauspielerinnen Hanna Schygulla, Jutta Speidel und Katharina Thalbach.

"Aufstand für den Frieden" am 25. Februar in Berlin

Zudem riefen die Linken-Politikerin und die Feministin zu einem "Aufstand für den Frieden" auf. Am 25. Februar soll es eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin geben, um die "stumme Hälfte der deutschen Bevölkerung" sichtbar zu machen. In einer repräsentativen Umfrage des ARD Deutschlandtrend, durchgeführt am 30. Januar und 1. Februar, sagen 35 Prozent der Befragten in Deutschland die Unterstützung der Ukraine mit Waffen gehe zu weit. 58 Prozent finden, es gebe zu wenig diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges.

