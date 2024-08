Vor 80 Jahren von den Nazis ermordet: Der Hamburger Ernst Thälmann Stand: 18.08.2024 06:00 Uhr Mitten in Eppendorf gibt es eine kleine, kaum bekannte Gedenkstätte für einen Hamburger, den vor knapp 100 Jahren fast jedes Kind kannte: Ernst Thälmann. Vor 80 Jahren wurde der Anführer der Kommunisten in Deutschland von den Nazis ermordet.

Zweiter Stock, links - da hat Ernst Thälmann gewohnt. Im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ist heute die Gedenkstätte zu seinen Ehren zuhause. Neben der Tür hängt eine Plakette mit seinem Gesicht. Es gibt noch ein Schild, das Passanten erklärt, dass hier einer der bekanntesten Politiker der Weimarer Republik gelebt hat. Anführer der Kommunisten, ein echter politischer Star seiner Zeit.

"Sein Vater war Fuhrunternehmer. Er selbst war Transportarbeiter, ist dann im Ersten Weltkrieg an der Front gewesen und hat die Schrecken des Krieges miterlebt. Dann ist er kurz zur See gefahren und in die Politik eingestiegen", sagt Udo Spengler von der Gedenkstätte. Das ist ein großer Raum, voller Vitrinen, mit Zeitungsausschnitten, Fotos, Porzellanfiguren, Kleidung. Betrieben wird sie von Ehrenamtlern, getragen von einem Verein, der sich ausschließlich über Spenden finanziert.

Chancenlos gegen Paul von Hindenburg

Ernst Thälmann ist umstritten. Obwohl er Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft und im Reichstag war, sah er die demokratische Weimarer Republik kritisch. Gerade in den Neuen Bundesländern heißen aber auch Straßen und sogar Schulen nach ihm. Er fällt damals vor allem als charismatischer Redner auf.

"Die Themen, die in besonders interessierten, waren Krieg und Frieden, die Frage der sozialen Situation, die Arbeitslosigkeit", weiß Udo Spengler. "In Hamburg ist im Stadtpark eine Veranstaltung mit 40.000 Menschen gewesen, wo er gesprochen hat. Das waren eine große Kundgebung."

Zweimal tritt Ernst Thälmann zur Wahl des Reichspräsidenten an, beide Wahlen gewinnt Paul von Hindenburg, Thälmann ist chancenlos. Dennoch verhaften ihn die Nazis Thählmann - da schon lange Chef der kommunistischen Partei, KPD -, kurz nachdem sie 1933 an die Macht kommen. "Die Kommunisten waren eine mächtige Organisation. Wenn die sich organisiert und vor allem mit der SPD zusammengearbeitet hätten, dann hätten sie den Nazismus verhindern können", meint Udo Spengler.

Ernst Thälmann: Erschossen im KZ Buchenwald

Es gibt Historiker, die sagen, dass Thälmann durch seine heftige Kritik an der Weimarer Republik zum Vertrauensverlust der Demokratie beigetragen und so den Nazis ein Stück weit geholfen hat. Elfeinhalb Jahre verbringt Thälmann in Haft, kann kaum noch politisch wirken. Am 18. August 1944 nimmt sein Leben ein würdeloses Ende: "Dann hat man ihn '44 auf direkte Anweisung von Hitler über Himmler hinrichten lassen - durch Genickschuss im KZ Buchenwald."

Die Gedenkstätte ist ein politisch gefärbter Ort. Die Texte und die Dauerausstellung erzählen die Geschichte aus einer politisch linken Perspektive. Das ist für ein privat finanziertes Haus legitim. Die Themen, die Ernst Thälmann bewegten, scheinen auch 80 Jahre nach seinem Tod zeitlos, "weil die Widersprüche, die diese Gesellschaft entwickelt hat, diese Widersprüche zwischen Arm und Reich, immer noch existieren", so Spengler.

Eppendorf galt mal als Rot, als Hochburg der Kommunisten und Sozialisten. Unter ihnen wohnte ihr Anführer, Ernst Thälmann, ein Mann dessen Schicksal untrennbar mit der deutschen Geschichte verbunden ist.

