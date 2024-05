Twenty4Tim: Identitätskrise, Fake-Vorwürfe und Heidi Klum als Vorbild Stand: 13.05.2024 13:24 Uhr Er zeigt im Netz viele Facetten - doch wer ist eigentlich der wahre Tim? Im "deep und deutlich"- Talk spricht Influencer Twenty4Tim über seine Identitätskrise und verrät, warum Supermodel Heidi Klum für ihn ein Social-Media-Vorbild ist.

Über 2,7 Millionen folgen ihm allein auf Instagram: Tim Maximilian Kampmann alias Twenty4Tim ist aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken. Und auch mit seiner Musik schaffte er es bereits mehrfach in den letzten Jahren in die deutschen Charts. Doch wie ist eigentlich der Mensch hinter dem Social-Media-Superstar?"Ich bin ein bisschen ruhiger, vielleicht nicht ganz so verrückt. Trotzdem bin ich beides, Tim und Twenty4tim", erklärt der 23-Jährige im "deep und deutlich"-Talk.

Auch zu den bösen Fake-Vorwürfen, die zuletzt während seiner Teilnahme am Dschungelcamp in Australien aufkamen, nimmt die Internet-Berühmtheit im Gespräch offen und ehrlich Stellung. Manche Stars hatten angezweifelt, dass der Influencer in der TV-Show sein wahres Gesicht gezeigt habe. "Mir wird oft vorgeworfen, dass ich vom Auftreten her fake bin. Ich habe eine Arbeits-Attitude und wenn ich nach Hause komme, bin ich der private Tim, der vielleicht auch mal eine Umarmung braucht oder erst dann reflektiert, was ihn beschäftigt."

Twenty4Tim: "Ich habe ein bisschen meine Individualität verloren"

Nach seiner Rückkehr aus Australien hat sich Twenty4Tim optisch stark verändert - und selbst kritisch hinterfragt. "Ich habe in den letzten Wochen ein bisschen meine Individualität verloren. Weil ich auch nicht mehr so feminin auftreten wollte. Weil ich es geil fand, mal nicht kämpfen zu müssen, mal keinen Gegenwind zu bekommen. Aber ich habe mich gefragt: Mögen mich überhaupt die Leute oder feiern sie nur das Bild, was sie von mir haben? Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mich selber verliere und mich in eine Schiene drücken lasse. Immer wenn das passiert, drehe ich durch", so Twenty4Tim offen und ehrlich im Gespräch mit Aminata Belli.

So viel Freude er an seiner Arbeit habe, die ständige Präsenz im Netz hinterlasse auch ihre negativen Spuren. "Je länger ich Social Media mache, desto öfter kommen die Phasen, in denen ich nicht mehr kann. Wo ich schon so leichte Burn-out-Züge habe. Wo ich mich unter 100 Leute alleine fühle. Oft schiebe ich es auf mein Gewicht. Aber es ist eher ein Gefühl in mir drin, eine kleine Unzufriedenheit", offenbart der gebürtige Kölner.

Was der Social-Media-Star an Heidi Klum bewundert

Auch Influencer haben laut Tim mit dem eigenen Körper und dem Selbstbewusstsein zu kämpfen. Jeder Kommentar im Netz habe Einfluss. Aus diesem Grund hege er höchste Bewunderung und Respekt für Heidi Klum. Das Supermodel hat Konsequenzen gezogen, um sich selbst und ihr Umfeld zu schützen. "Seitdem sie Instagram hat, hat sie ihre Kommentare deaktiviert. Ich glaube auch, dass ich das irgendwann mal machen werde", so Twenty4Tim.

