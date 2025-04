Meisterwerke und Herausforderungen: Die neue Spielzeit in Lübeck Stand: 25.04.2025 07:30 Uhr 28 Premieren erwartet das Publikum am Theater Lübeck in der neuen Spielzeit 2025/26. Von Oper bis zu Nirvana, von großer Inszenierung bis zu Ein-Personen-Stücken - das Theater möchte ein Ort für alle sein.

von Linda Ebener

Kontinuität und Vielfalt - so fasst Opern- und Generalmusikdirektor Stefan Vladar das neue Programm am Theater Lübeck zusammen. Das beziehe sich sowohl auf den Inhalt als auch auf das Programm. "Jetzt haben wir nächstes Jahr zum Beispiel wieder Bo Skovhus hier, der 'Wozzeck' machen wird. Adrienn Miksch, die bei der 'Passagierin' die Hauptpartie der Marta gesungen hat, ist unsere Marie", freut sich der Generalmusikdirektor. Brigitte Fassbaender inszeniert. Sie hat in dieser Saison bereits "Elektra" auf die Bühne gebracht. Die Kontinuität ziehe sich so durch die verschiedenen Ebenen.

Inhaltlich gibt es auch eine Kontinuität. Denn nachdem das Theater in den vergangenen Jahren "Madama Butterfly" und "La Bohème" im Programm hatte, erwartet die Gäste in der neuen Spielzeit "Tosca" von Giacomo Puccini. Ein weiteres Highlight nach "Salome" und "Elektra" ist "Der Rosenkavalier" von Richard Strauß. Das personalintensive Stück sei eine große Herausforderung für das Haus: "Weil so viele Personen auf der Bühne beschäftigt sind und weil es auch ein ganz großes Stück ist. Das ist wunderbar, weil Herausforderungen dazu da sind, dass man sie meistert. Wenn man sie dann gemeistert hat, überträgt sich das auch aufs Publikum. Die Leute merken, da hat sich jemand wirklich bemüht", erklärt Generalmusikdirektor Vlader.

Operette "Candide" mit Live-Zeichner

Neben vielen Opern steht auch die Operette "Candide" von Leonard Bernstein auf dem Spielplan - mit einer Besonderheit. "Es ist ein ganz eigenes Genre, eine amerikanische Operette. Das Stück selbst, diese Voltaire-Satire, ist so ein bisschen undurchsichtig. Da blickt man nicht so durch", sagt Vlader. Loriot hat davon eine Erzählfassung geschrieben. Die habe wiederum das Theater Regensburg in einer neuen szenischen Idee mit einem Live-Zeichner umgesetzt. Eine solche Inszenierung plant nun auch das Theater Lübeck.

Stücke spiegeln politisches Geschehen wider

Politisch wird es vor allem im Schauspiel. Zum Beispiel wird "Das beispielhafte Leben des Samuel W." inszeniert. Ein Stück zwischen Wahlkampf-Drama und dokumentarischen Interviews mit Bürgermeistern und Stimmen quer durch die Gesellschaft, erzählt Schauspieldirektor Malte C. Lachmann. "Politik auf der Bühne ist mal mehr explizit und mal weniger explizit, aber auf jeden Fall immer da. Zum Beispiel schauen wir als politische Künstler*innen natürlich auf das, was in Deutschland, in Lübeck, in der Welt politisch los ist, und setzen das in Beziehung mit den Stoffen, die wir auf die Bühne bringen."

Das bedeute nicht, dass das Theater etwa Wahlwerbung machen oder irgendwelche Empfehlungen aussprechen würde. "Das heißt einfach nur, dass wir uns mit unserem künstlerischen Tun immer wieder mit uns selbst als Gesellschaft auseinandersetzen", erläutert Lachmann.

Stück von Albrecht Metzger über Demenz

So behandelt das Stück "Hand in Hand" das Thema Demenz von Albrecht Metzger, der viele Jahre die Sendung "Rockpalast" moderiert hat. "Das Stück ist geschrieben für eine Bühne, die so groß ist, dass es sie gar nicht gibt. Es soll eigentlich ein sich drehendes Haus geben und einen Chor und ein Ballett und eine riesige Band. Ich habe zu Albrecht Metzger gesagt, wir machen das, wenn du mir vertraust, dass wir das als Soloabend für Andreas Hutzel im Studio machen." Ein sehr intimes Stück, das nicht von menschlichen Abgründen erzählt, sondern eher von der Alltagsrealität einer Person, die an Demenz erkrankt ist.

Für Theaterdirektor Caspar Sawade ist es wichtig zu betonen, dass das Theater in Lübeck ein Ort für alle ist. "Theater ist ein Ort, an dem man sich austauscht, ein Ort, an dem man sich auch mal aufregen kann. Ein Ort, an dem man sich unterhalten lässt, ein Ort, an dem man was Neues kennenlernt, ein großer, bunter Ort für alle. Für die ganz Kleinen im Krabbelkonzert bis zwei Jahre bis zu den 120-Jährigen, die in die anderen Veranstaltungen gehen."

Insgesamt gibt es am Theater Lübeck 28 Premieren, 22 Wiederaufnahmen und 35 Konzerte des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck. Die neue Spielzeit beginnt im September und der Kartenvorverkauf startet am 7. Juni.

