Tage des Exils Stand: 16.01.2025 12:02 Uhr Die Tage des Exils sind ein publikumsorientiertes Veranstaltungs- und Begegnungsprogramm. Es gibt Menschen im Exil eine Plattform und regt zu Dialog und Verständigung an.

Vom 5. Februar bis 7. März 2025 finden zum sechsten Mal die Tage des Exils in Hamburg statt. Das facettenreiche Programm lädt dazu ein, sich mit historischen und aktuellen Erfahrungen des Exils sowie mit politischer Verfolgung, Flucht, Zugehörigkeit, Fremdheit und Entwurzelung auseinanderzusetzen. Das Programm gibt Menschen im Exil eine Plattform, schlägt die Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit und regt zu Dialog und Verständigung zwischen Alt- und Neubürgerinnen und -bürgern an, um so zum besseren Zusammenhalt in der Stadt beizutragen

Was heißt es, im Exil zu leben?

Über 70 Partner - darunter Theater, Kinos, Museen, private Initiativen und Vereine, städtische Einrichtungen und Stiftungen - haben daran mitgewirkt, ein umfangreiches Programm mit 50 Veranstaltungen an insgesamt 42 Orten in der Hansestadt zusammenzutragen. Das Angebot reicht von Ausstellungen, Konzerten, Vorträgen, Begegnungen, Lesungen und Podiumsdiskussionen bis hin zu Theater- und Filmvorführungen. Auf diese Weise entsteht ein Eventprogramm in Form eines Festivals, das inhaltlich aber ein durchaus ambivalentes Thema präsentiert.

Die Schirmherrin der Tage des Exils 2025 ist die russische Menschenrechtsaktivistin Julija Nawalnaja, die aus dem Exil heraus die Arbeit ihres verstorbenen Ehemanns Alexej Nawalny fortsetzt.

Die Tage des Exils sind eine Initiative der Körber-Stiftung, unterstützt von der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung. Zahlreiche Partner tragen zu einer breiten Palette von Veranstaltungen bei.

Die Tage des Exils sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Tage des Exils Körber-Stiftung

Kehrwieder 12

20457 Hamburg

info@koerber-stiftung.de



Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen auf der Website

Karte: Hier finden die Tage des Exils statt

