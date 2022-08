Rund 18.000 Gäste bei Müritz-Saga in Waren: Positive Bilanz

Stand: 28.08.2022 08:20 Uhr

41 Mal waren in diesem Sommer "Des Teufels Schergen" auf der Freilichtbühne in Waren an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) zu sehen. Samstagabend wurde das Stück der Müritz-Saga zum letzten Mal aufgeführt.