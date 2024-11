Mitmach-Aktion: Was hilft in Zeiten tiefer Trauer? Stand: 22.11.2024 06:00 Uhr Kraftvolle Fotografien, ermutigende Zeilen, traurige Gedichte, Spaziergänge durch die Natur oder religiöse Rituale: Was hat Sie durch Zeiten des Verlusts und des Abschieds begleitet? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und spenden Sie damit Trost und Hoffnung.

Menschen, die trauern, fühlen sich häufig einsam, von der Welt abgeschnitten. Doch Trauer gibt es überall auf der Erde. Sie ist universell. Eingebunden in Gesellschaften wachsen vielfältige Trauerkulturen, die auch stets Veränderungen unterliegen. Sie lösen unterschiedliche Gefühle in den Trauernden aus, schaffen Rahmen für diverse Ausdrücke und Bewältigungsformen. Menschen erleben den tiefen Schmerz des Verlustes und des Abschieds unterschiedlich.

Austausch und Verbundenheit in der Trauer

In Zeiten der Trauer kann es helfen, in den Austausch zu gehen: Erfahrungen zu teilen, von Mitmenschen zu lernen und zu hören, wie sie mit schmerzhaftem Verlust umgegangen sind. Denn Trauer ist in unserer Gesellschaft oft mit Unsicherheit verbunden. Was darf ich fühlen? Wie tief kann ich mich auf die Trauer einlassen? Wann werde ich einen Weg aus dieser Phase heraus finden? Was denken andere über meinen Umgang mit dem Verlust? Welcher Weg ist der richtige?

Mit Ihren Erfahrungen können Sie Trost spenden

Schreiben Sie uns, was Ihnen geholfen hat, schwere Zeiten zu bewältigen. Gibt es Routinen, besondere Orte oder Menschen, die Ihnen Trost gespendet haben? Welche Bücher, Texte oder Musikstücke haben Sie begleitet? Oder vielleicht haben Sie Ihre Trauer durch Kunst verarbeitet - durch das Schreiben von Gedichten, dem Fotografieren oder anderen kreativen Ausdrucksformen?

Wir möchten eine Seite mit Ihren Erfahrungen erstellen, Ihre Beiträge sammeln und sichtbar machen. Ihre Worte können anderen Kraft und Orientierung geben und zeigen, dass niemand mit seinen Gefühlen allein sein muss. Teilen Sie Ihre Geschichten, Ihre Empfehlungen mit uns.

Senden Sie uns Ihre Beiträge direkt über das untenstehende Formular. Einsendeschluss ist Samstag, 23. November (23.59 Uhr). Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. In den kommenden Tagen können Sie an dieser Stelle lesen, welchen Umgang mit dem Trauern Menschen in unserer Community pflegen. So kann aus Trauer auch etwas Verbindendes entstehen.

