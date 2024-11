Mit Humor durch die Krise: Die politische Lage in Memes Stand: 07.11.2024 17:02 Uhr Politische Memes in Deutschland - das Phänomen rückt langsam in den Fokus. Memes sind nah am Puls der Gesellschaft dran, zeigen, was die Leute beschäftigt - wie etwa die aktuelle politische Regierungskrise.

von Andrea Schwyzer

Bundeskanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner. Die FDP zieht sich daraufhin - fast schon reflexartig - aus der Ampel-Regierung zurück. Einige Wortfetzen sind auch schon geflogen. Die Jungen Grünen freuen sich, CSU-Söder spricht vom kompletten Scheitern von "Scholz, Habeck und Lindner". Das politische Spektakel ist ein gefundenes Fressen für alle, die leidenschaftlich gern Memes basteln und online stellen. Im digitalen Zeitalter fungieren sie als eine Art Kommentar zu aktuellen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen - ähnlich, wie das früher die Karikaturen gewesen (und natürlich auch heute noch) sind.

Regierungskrisen-Memes auf X, Instagram und Postillon

Prustet sie los oder kann sie's noch halten? Ein Foto zeigt Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit weit aufgerissenen Augen und vollgepumpten Backen. Dazu folgender Kommentar: "Wie Angela Merkel seit 24 Stunden vorm Fernseher sitzt". Gesehen bei "TheRealSchlimmLady".

Der Postillon postet ein Foto von Lindner, wie er mit schicker Leder-Aktentasche unterm Arm einen Sitzungstisch verlässt. Der Kommentar dazu: "Scholz entlässt Finanzminister Lindner drei Jahre zu spät"

Bei Deutschlandfunk Kultur das Bild dreier Regierungsverantwortlicher, etwas bedröppelt am Rednerpult stehend. In diesem Post tragen sie folgende Namen: "Lee Scholz, Ricky Lindner, Jazzy Habeck." Na, klingelt's schon? "Lee Scholz zu Ricky Lindner: 'Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so'n Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das schwör ich.'"

Memes: Nah am Puls der Gesellschaft

Politische Memes in Deutschland - das Phänomen rücke langsam in den Fokus, weiß Simon Lübke. Er ist Kommunikationswissenschaftler von der LMU München. Memes seien nah am Puls der Gesellschaft, zeigten, was die Leute beschäftigt: "Zum einen Zerrissenheit, dann die Frage nach der Verantwortung." Und das Dritte, was Lübke aufgefallen ist, ist der Zeitpunkt: Wir waren gerade noch dabei, die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten zu verdauen - "und jetzt Deutschland. Das führt zu einer Verunsicherung."

Der Kommunikationswissenschaftler ist vor allem auch überrascht, wie viele Memes zu der Regierungskrise in Deutschland gepostet wurden. Eine Erklärung dafür sieht er tatsächlich in der bereits erwähnten Verunsicherung: Mit Humor durch die Krise.

Das sagt sich wohl auch der Satiriker und Podcaster Sebastian Hotz alias El Hotzo. Er widmet sich in seinem Meme ganz Lindners Gesicht. Im ersten Bild wirkt der Politiker kraftvoll und entschlossen - eine Pistole hält er in die Kamera gerichtet. Das Zitat dazu: "Christian Lindner, wenn für andere wieder das Leistungsprinzip gelten soll."

Auf dem zweiten Bild ein verschwitzter, leicht aufgedunsener Finanzminister. Hmm, Ex-Finanzminister…? "Christian Lindner, wenn für ihn das Leistungsprinzip gelten würde."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 07.11.2024 | 16:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Social Media