Live: Die Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille Stand: 09.03.2025 07:11 Uhr Saba-Nur Cheema ist Muslima, Meron Mendel Jude. Zusammen setzt sich das Ehepaar gegen Polarisierung und Hass ein. Dafür werden die beiden heute mit der Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt. Verfolgen Sie die Veranstaltung jetzt im Livestream!

von Thorsten Mack

Saba-Nur Cheema und Meron Mendel erhalten die Auszeichnung bei der feierlichen "Eröffnung des Jahres der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit 2025 - 5785/5786" in Hamburg. Das muslimisch-jüdische Paar wird dafür ausgezeichnet, gemeinsam für einen offenen Dialog, Demokratie und Menschenrechte zu streiten, auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Die Verleihung findet am Sonntag, 9. März im Hamburger Rathaus statt.



NDR.de streamt die Veranstaltung an dieser Stelle.

"Wir müssen aus unseren safe spaces raus", sagen die beiden Preisträger, "wir müssen uns aneinander reiben. Wir dürfen uns nicht in unsere Blasen zurückziehen, denn das hat zur Spaltung geführt." Nur durch das offene Streiten könne man seine eigenen Positionen überdenken, miteinander in den Austausch kommen - auch über Grenzen hinweg.

Muslimisch-jüdisches Paar: Nahostkonflikt am Abendbrottisch

Die Politologin und Publizistin Saba-Nur Cheema ist Muslimin und setzt sich gegen Antisemitismus ein. Ihr Mann Meron Mendel ist Historiker, Publizist und Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt und israelisch-deutscher Jude. Gemeinsam schreiben sie die Kolumne "muslimisch-jüdisches Abendbrot" in der "FAZ" und führen Diskussionen und Veranstaltungen, die das Zusammenleben von Muslimen und Juden verbessern sollen. Sie schreiben über Kindererziehung und ihren Alltag genauso wie über den Nahostkonflikt und Identitätspolitik. Sie setzen sich öffentlich und auch gegen Widerstand aus ihren eigenen Communities für eine humanere Welt ein, die auf Verständnis aufbaut. Sie wollen Polarisierungen überwinden und glauben, dass Bildung dem Hass entgegenwirken kann.

Verleihung eröffnet das Jahr der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit

Vergeben wird die Medaille vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Erinnerung an die jüdischen Philosophen und Pädagogen Martin Buber (1878-1965) und Franz Rosenzweig (1886-1929). Ihre Verleihung findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Das Erste strahlt am Sonntag, 9. März, ab 23.35 Uhr eine Zusammenfassung der Feierlichkeiten aus.

