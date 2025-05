Stand: 11.05.2025 08:45 Uhr Kunstbiennale-Kuratorin Koyo Kouoh gestorben

Die Kunstkuratorin Koyo Kouoh ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das teilte die Kunstbiennale in Venedig mit. Kouoh sollte 2026 als erste Afrikanerin die Biennale kuratieren. Die gebürtige Kamerunerin leitete zuletzt das Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt. Zuvor gründete und leitete sie die Raw Material Company in Dakar. Kouoh war auch an zwei documenta-Ausgaben in Kassel beteiligt. Ihr Tod hinterlasse "eine große Lücke in der Welt der zeitgenössischen Kunst", hieß es in der Mitteilung. Die Todesursache ist nicht bekannt. | Sendebezug: 11.05.2025 09:30 | NDR Kultur