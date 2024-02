Karl-Lagerfeld-Promenade: Im Mai wird sie in Hamburg eingeweiht Stand: 19.02.2024 08:58 Uhr Am 19. Februar 2019 ist Modeschöpfer Karl Lagerfeld in Paris gestorben. Nun will auch seine Geburtsstadt Hamburg ein Zeichen setzen und einen kleinen Fußweg nach ihm benennen. Mitten in der Hamburger City nahe der Alsterarkaden.

von Jens Büchsenmann

Gut 150 Meter der Flaniermeile sind es. Immerhin. Noch heißt es hier Am Alsterfleet, mitten in der City und nur für Fußgänger zugänglich. Links ist das Wasser des Alsterfleets, rechts liegen die Schaufenster der teuersten Modegeschäfte der Stadt. Die Chanel-Boutique gehört passenderweise dazu, die Marke also, der Karl Lagerfeld sein halbes Leben gewidmet hat. Obwohl: Schick ist es hier nicht. Schon gar kein Laufsteg! Die Schaufenster der Luxusmarkenläden sind zugeklebt. Kein Blick aufs Wasser möglich. Kein Café, kein Stuhl, keine Sitzgelegenheit. Gras und Unkraut wachsen da, wo eine Terrasse, eine Promenade sein könnte, die den Namen verdient.

Verschönerungsarbeiten sind noch nötig

"Wenn man hier so schaut: Da geht noch was", sagt Robert Eberhardt, Geschäftsführer der vor 100 Jahren gegründeten Bücherstube Felix Jud, die nahe an der künftigen Promenade liegt. Er glaubt, dass das "stiefmütterliche Dasein" der Passage mit der Umbenennung in Karl-Lagerfeld-Promenade ein Ende haben wird. Eberhardt hofft, dass bis Ende Mai die Bürgerschaft zugestimmt und Bauarbeiter die nötigsten Verschönerungsarbeiten umgesetzt haben. Nicht viel Zeit für die Hansestadt, die sich so gern schmückt mit großen Namen.

Lagerfeld war ein guter Kunde in der Bücherstube Felix Jud

Die Bücherstube Felix Jud ist das schönste Buchgeschäft der Stadt und weltberühmt: Louis Begley kauft hier, wenn er aus New York zu Gast ist. Und auch der leidenschaftliche Leser und Sammler Lagerfeld war Stammgast. Buchhändlerin Martina Krauth war die Ansprechpartnerin für den anspruchsvollen Schnellsprecher. "Er war ein sehr guter Kunde", erzählt sie. "Wir haben immer wieder Kontakt mit ihm gehabt. Er kam entweder zu uns oder er schrieb aus Paris seine legendären Faxe in großer wunderbarer Schrift. Zum Schluss haben wir dann immer telefoniert. Das war für uns eine Form der Kommunikation, die eine wahnsinnige Bereicherung war, weil man eben mit einem Menschen sprach, der ein großer und kenntnisreicher Leser war. Man musste sich schon warm anziehen, wenn er anrief und hundertprozentig auf Sendung sein", fügt sie lachend hinzu.

Mit Literatur auf Modenschauen vorbreitet

Walter Benjamin, Thomas Mann, Rilke, Nietzsche, Karl-Heinz Bohrer, Antiquarisches von Harry Graf Kessler, Bücher, die von Aubrey Beardsley illustriert waren, hat er bei Felix Jud in Hamburg suchen lassen. Und eines hat er sogar selbst illustriert: "Des Kaisers Neue Kleider" von Hans-Christian-Andersen. "Er hat einfach sehr gern Märchen gelesen und sich mit Literatur sehr gut vorbereitet auf seine einzelnen Schauen“, sagt Martina Krauth. Für eine besondere Modenschau in Salzburg habe er sich beispielsweise mit österreichischer Literatur, mit den Trachten und der Musik umfänglich vorbereitet.

Von Chanel, "Hamburger Abendblatt" und Bücherstube initiiert

300.000 Bücher soll seine private Bibliothek umfasst haben, verteilt auf Häuser in Paris, der Bretagne und Monaco. Was er davon seiner Katze Choupette testamentarisch vermacht hat, bleibt ein Mysterium, selbst für die, die ihn einfach nur Karl nennen. Karl, ohne Nachnamen, die hanseatische Form des Siezens. Der jetzt ihm gewidmete Spazierweg wurde initiiert von Chanel, dem "Hamburger Abendblatt" und der Felix-Jud-Buchhandlung. Eine große Gedenkplatte soll auf die Karl-Lagerfeld-Promenade hinweisen.

Am 30. Mai um 11 Uhr soll das kleine Wegstück entlang des Alsterfleets offiziell in Karl-Lagerfeld-Promenade benannt werden. Wie man hört, wird sogar Claudia Schiffer eingeladen.

