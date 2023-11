Promenade in Hamburg wird nach Karl Lagerfeld benannt Stand: 23.11.2023 16:59 Uhr Diese Nachricht hätte den im Februar 2019 verstorbenen Karl Lagerfeld bestimmt gefreut. Nach dem Modeschöpfer, der 1933 in Hamburg geboren wurde, wird eine Promenade in der Hansestadt benannt.

Mitten in der Innenstadt am Alsterfleet soll es künftig die Karl-Lagerfeld-Promenade geben. Es handelt sich um einen rund 155 Meter langen Abschnitt zwischen der Adolphsbrücke und dem Neuen Wall 75. Am Neuen Wall war Lagerfeld bei seinen Hamburg-Besuchen selbst gerne shoppen. Die Buchhandlung Felix Jud dort bezeichnete der leidenschaftliche Leser als sein "intellektuelles Delikatessengeschäft".

Anliegen mehrerer Parteien im Bezirk Hamburg-Mitte

Der Standort im Herzen der Hamburger Modeszene passe sowieso, sagte der SPD-Fraktionschef im Bezirk Hamburg-Mitte, Oliver Sträter. Gemeinsam mit CDU und FDP hat die SPD Mitte den Antrag für die Lagerfeld-Promenade gestellt. Und die Regierungskoalition will ihn in der Bezirksversammlung beschließen.

Senatskommission muss noch zustimmen

Formal muss das dann noch eine Senatskommission absegnen. Von dieser sei aber schon Zustimmung signalisiert worden, heißt es aus dem Bezirk. Am 19. Februar kommenden Jahres jährt sich der Tod des Modemachers zum fünften Mal. Dann soll die Promenade feierlich nach Karl Lagerfeld benannt werden.

