Helgas Stadtpalast aus Rostock erhält Applaus-Award Stand: 20.11.2024 20:00 Uhr Mit dem Applaus-Award ehrt Claudia Roth als Kulturstaatsministerin jährlich Institutionen der Clubkultur und der Livemusikszene. In diesem Jahr wurde der Preis zum 11. Mal vergeben - erstmals in Mecklenburg-Vorpommern.

von Alina Boie

Im Rostocker Volkstheater wurde am Mittwochabend der Applaus-Award verliehen. Er ist einer der höchstdotierten Kulturpreise des Bundes. Mit dem Preis ehrt Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Die Grünen) kleinere Spielstätten und Clubs in Deutschland mit insgesamt 1,6 Millionen Euro.

"Beste Livemusikspielstätte": Helgas Stadtpalast aus Rostock

In der Kategorie "Beste Livemusikspielstätte" erhielt Helgas Stadtpalast aus Rostock einen Preis und 35.000 Euro. Seit 14 Jahren treten in Helgas Stadtpalast, einem Flachbau am Vögenteich in Rostock, vor allem Nachwuchskünstlerinnen und -künstler auf, teilweise auch etabliertere Bands.

Es ist bereits das dritte Mal, dass das "Helgas" die Ehrung bekommt. Die letzten zwei Male habe das Team um Paul Uhlitzsch das Preisgeld in neue technische Ausstattung gesteckt, für neue Lichter und Boxen. In diesem Jahr steht etwas anderes im Vordergrund: "Wir müssen unsere Coronahilfen zurückzahlen. Das Preisgeld wird dafür leider nicht ganz ausreichen. Aber wir sind trotzdem sehr dankbar", so der Geschäftsführer des Helgas.

Auszeichnungen für beste Live-Musikstätten

Das diesjährige Preisgeld von insgesamt 1,6 Millionen Euro verteilte sich auf 90 Auszeichnungen. Diese erfolgten in den drei Hauptkategorien "Beste Livemusikprogramme" (bis zu 50.000 Euro), "Beste Livemusikspielstätten" (bis zu 35.000 Euro) und "Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen" (bis zu 10.000 Euro). Sonderpreise wurden für die Kategorien "Nachhaltigkeit", "Inklusion" oder auch "Awareness" vergeben.

Applaus steht für "Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten". Bewerben können sich Spielstättenbetreiberinnen und -betreiber sowie Veranstalterinnen und Veranstalter aus allen Bereichen von Popularmusik und Jazz. Die Fachjury des Applaus-Awards, bestehend aus 18 Personen aus der Live- und Musikbranche, entscheidet nach Kriterien wie Programmgestaltung, Veranstaltungsvielfalt und der Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Preisgeld soll kleine Clubs unterstützen

"Mit dem Preis soll die Arbeit von kleinen und mittelgroßen Live-Spielstätten ins Rampenlicht geholt werden", so Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Die Initiative Musik ist die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz. Das Preisgeld solle die Spielstätten außerdem darin unterstützen, weiterhin ansprechende Programme zu machen und sie für einen kurzen Moment entlasten.

Aufgrund von Kostendruck befänden sich viele kleinere und mittelgroße Spielstätten in einer finanziell schwierigen Lage. Doch ohne Bühnen wie diese hätten Nachwuchskünstlerinnen und -künstler keine Orte mehr zum Auftreten, so Lucker.

Wenig Einreichungen aus MV

Bundesweit gab es auf den Applaus-Award in diesem Jahr knapp 400 Bewerbungen. Nur sechs von ihnen waren aus Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt sei die Kultur- und Musik-Szene in den östlichen und auch ländlichen Regionen nicht genug gesehen worden in den letzten Jahren, so Lucker. Dass der Preis dieses Jahr in Rostock vergeben werden soll, habe deshalb schnell festgestanden.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es jährlich rund 1.400 Livemusik-Veranstaltungen - darunter rund 900 Auftritte von Newcomern. Das zeigt eine Clubstudie der Initiative Musik. Der Anteil der geförderten Musikspielstätten durch das Land ist kleiner als im bundesweiten Vergleich. Hilfe brauchen Clubs laut der Studie vor allem beim Schallschutz und der Ausstattung mit digitaler Technik. Und dabei kann eine Förderung wie der Applaus-Award nur hilfreich sein.

Verleihung am Abend im Volkstheater

Der Ausklang der Veranstaltung fand im Peter-Weiss-Haus in Rostock statt: Im letzten Jahr erhielt es den Applaus-Hauptpreis in der Kategorie "Beste Livemusikspielstätten".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.11.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock