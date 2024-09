31 Kinos in MV für hervorragendes Programm ausgezeichnet Stand: 11.09.2024 08:26 Uhr Insgesamt 31 Kinos sind am Dienstagabend in Parchim von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) mit Kinokulturpreisen des Landes ausgezeichnet worden. Die Hauptpreise gingen nach Neubrandenburg und Neustrelitz.

Der Kinokulturpreis MV ist gestern Abend in Parchim verliehen worden. 31 Filmstätten bekamen eine Auszeichnung. Der mit 10.000 Euro dotierte Spitzenpreis für gewerbliche Kinos ging an das Fabrik Kino in Neustrelitz. Das Kino in der Alten Kachelofenfabrik wurde für das beste Jahresprogramm 2023 gewürdigt. Spitzenpreisträger in der Kategorie nicht-gewerbliche Kinos ist das Kino Latücht in Neubrandenburg. Das Team freute sich über eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro. "Mit dem Kinokulturpreis des Landes würdigen wir außergewöhnliche, anspruchsvolle und besonders durchdachte Kinoprogramme", erläuterte Kulturministerin Martin. Weitere 17 nicht-gewerbliche und 12 gewerbliche Kinos im Land wurden in diesem Sinne ausgezeichnet.

Drei Betreiber freuten sich über jeweils 7.000 Euro

Für Kinos aus Westmecklenburg gab es gleich zwei zweite Preise. Je 7.000 Euro gingen an das Luna Filmtheater in Ludwigslust sowie an das Kino Boizenburg. Mit dem Preisgeld sollen dort Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, selbst Filme zu drehen, sagte Sara Puchert vom Kino Boizenburg. Ebenfalls mit 7.000 Euro wurden die Macher des Lichtspieltheaters Wundervoll in Rostock bedacht.

Alle Preisträger des Kinokulturpreises 2024 im Überblick

Hauptpreisträger für das beste Jahresprogramm 2023 in Höhe von 10.000 Euro:

fabrik.kino 1, Neustrelitz

Für ein hervorragendes Jahresprogramm erhielten jeweils 7.000 Euro:

Kino Boizenburg

Lichtspieltheater Wundervoll, Rostock

Luna Filmtheater, Ludwigslust

Jeweils 4.500 Euro für die gute Programmgestaltung erhielten:

Filmpalast Capitol Schwerin

Kino Movie Star Parchim

UC Kino Bergen auf Rügen

Kino-Center Anklam

Club-Kino, Zinnowitz

Jeweils 3.000 Euro gingen an:

Cinema Prerow

Ostseekino Kühlungsborn

Kino Movie Star Neustrelitz

Kino Volksbühne Ueckermünde

Das sind die besten nicht-gewerblichen Spielstätten

Hauptpreisträger für das beste Jahresprogramm 2023 in Höhe von 4.000 Euro:

Kino Latücht, Neubrandenburg

Jeweils 2.500 Euro für die gute Programmgestaltung erhielten:

fabrik.kino 2, Neustrelitz

Filmclub Casablanca, Greifswald

Kino unterm Dach, Schwerin

Kino auf der Tenne, Gessin

Zeltkino Hiddensee

Jeweils 1.500 Euro gingen an:

Filmclub Güstrow

Kinofreunde Sabel

Lichtspiele Sassnitz

GutesHausKino Garvensdorf

Clubkino Juri, Feldberger Seenlandschaft

Kino- und Kulturverein Bad Doberan

Kino im THUSCH, Teterow

Landkino, Niepars

Filmclub BLENDWERK, Stralsund

Wangeliner GartenKino

FILM im Krummen Haus, Bützow

KinoKirche Wittenborn

