Hamburg wird mit Eröffnungskonzert zur Liedstadt Stand: 04.10.2024

von Mischa Kreiskott

Warum singen Menschen? Wie unterscheidet sich Gesang in Klassik und Pop? Welche Farbunterschiede finden zwischen Liedern aus unterschiedlichen Kulturen? Wieviel Gesang steckt in jeder Instrumentalmusik? Über diese Themen Fragen der Tenor Julian Prégardien, die syrische Sängerin Mais Harb, die Singer-Songwriterin Yule Post, der der Cellist Arne-Christien Pelz aus dem Orchester der Deutschen Oper Berlin oder Sänger des NDR Vokalensembles. Und natürlich spielten und sangen sie auch für das Publikum im Hamburger Rolf Liebermann Studio und im Radio.

Zahlreiche Konzerte zu Wasser und an Land

Bis zum 13. Oktober wird Liedstadt Hamburg viele Facetten von Songs und Liedern in die ganze bringen. Es gibt Konzerte auf Barkassen, in der Krypta des Michel, in der Elphilharmonie in der Halle 424. Das Programm ist weit gespannt: Kunstlied, Queere Songs, eine arabische Winterreise, Hip Hop oder Gustav Mahlers "Lied von der Erde". Die Hansestadt wird zur Liedstadt.

