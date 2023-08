Fußball-EM 2024: Für Kultur gibt es 13,2 Millionen Euro Stand: 21.08.2023 13:58 Uhr Im kommenden Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Hamburg ist einer der Austragungsorte. Die Senatoren Carsten Brosda und Andy Grote haben das kulturelle Begleitprogramm vorgestellt.

von Peter Helling

Es gibt insgesamt 13,2 Millionen Euro für Kultur bei der EM 2024. Dafür wurde extra die Stiftung Fußball & Kultur Euro 2024 mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Insgesamt acht Projekte werden in Hamburg gezeigt, von Stadtteilkultur bis Hochkultur. Das Besondere: Sie starten schon jetzt.

Millerntor-Stadion wird zur größten Galerie der Stadt

Das Fundus Theater für Kinder und Jugendliche hat eine eigene Fußballmannschaft gegründet, die durch Hamburgs Schulen tourt und dort mit Schülerinnen und Schülern über performative Fußballspiele in Dialog zu Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen tritt. Auf Kampnagel findet der weltgrößte HipHop-Battle statt. Fußballbegeisterte Jugendliche werden zum Tanzen gebracht. Das Millerntor-Stadion soll mit riesigen Wandgemälden wieder zur größten Galerie der Stadt werden. Das Opernloft zeigt eine 90-minütige Fußballoper.

Kultursenator: Fußball und Kultur gehören eng zusammen

Fußball und Migration sei auch ein Schwerpunkt, sagt Innensenator Andy Grote bei der Vorstellung des Programms. Für Kultursenator Carsten Brosda gehören Fußball und Kultur eng zusammen: In beiden Fällen versammele man sich, um anderen beim Spielen zuzuschauen.

Gruppenauslosung "Final Draw" am 2. Dezember in der Elphi

Eine weitere Brücke zwischen Fußball und Kultur schlägt den Angaben zufolge die Gruppenauslosung ("Final Draw") für die Spiele in den insgesamt zehn Ausrichterstädten. Sie findet am 2. Dezember in der Elbphilharmonie statt. Der "Final Draw" legt die sechs Vierer-Gruppen fest, in denen die 24 besten Teams Europas im Sommer 2024 gegeneinander antreten. Erst dann wissen die zehn Ausrichterstädte des Turniers, welche Nationen bei ihnen spielen.

Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in zehn sogenannten Host Cities statt. Neben Hamburg sind dies Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Weitere Informationen Fußball-EM: Ideenwettbewerb für Projekte in Hamburg Hamburg als eine der Gastgeberstädte der UEFA EURO 2024 sucht innovative und nachhaltige Projekte. Die besten Ideen werden gefördert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.08.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oper Ausstellungen Tanz