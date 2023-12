Stand: 19.12.2023 08:56 Uhr Einzigartiges Musikjahr: Beatles und Stones stürmten 2023 die Charts

In den 60ern waren sie die angesagtesten Rockbands. Rund 60 Jahre später stürmen die Beatles und die Rolling Stones wieder die internationalen Charts und machen 2023 zu einem einzigartigen Musikjahr.. Am 10. November gelang den Beatles Historisches: Mit ihrem Song "Now And Then", der erst durch moderne Technik möglich geworden war, erreichten sie Platz 1 der deutschen Single-Charts. Gleichzeitig belegten die Rolling Stones Platz 3 der Albumcharts. Die Spitzenposition hatte "Hackney Diamonds" zwei Wochen zuvor eingebüßt. Die elfte Nummer-eins-LP der Stones in Deutschland ist trotzdem das erfolgreichste Album des Jahres. | Sendebezug: 19.12.2023 10:40 | NDR Kultur