Die neuesten Games: Welche Computerspiele lohnen sich 2024? Stand: 05.01.2024 11:01 Uhr Vergangenes Jahr waren Games aus der Popkultur nicht wegzudenken. Spiele wie Zelda und Baldur's Gate sind zu richtigen Social-Media-Phänomenen geworden. Grund genug, einen Blick nach vorne zu wagen: Welche Video-Spiele werden dieses Jahr wichtig?

von Dennis Kogel

Es gibt aktuell wohl kaum ein anderes Spiel, auf das so viele Menschen gespannt sind, wie auf "GTA 6". Das Spiel über ein Gangster-Pärchen in einem fiktiven Miami wurde vor Kurzem angekündigt - mit einem großen Trailer, unterlegt vom Tom Petty Song "Love is a Long Road".

Zu früh sollte man sich auf dieses Spiel aber nicht freuen. "GTA 6" soll erst 2025 erscheinen. Eine Rolle wird es aber auch in den kommenden Monaten spielen, denn die große Marketing-Maschine zu einem der teuersten Spiele aller Zeiten wird garantiert anrollen.

Games 2024: Auf dem Nostalgie-Trip?

Aber auch ohne "GTA" wird es so einige Spiele geben, die wichtig werden. Und auch hier lohnt ein Blick auf "GTA". Genauer: auf die Sechs im Titel. Viele Spiele-Studios setzen auch dieses Jahr auf Fortsetzungen, denn die scheinen sichere Erfolge in unsicheren Zeiten zu versprechen. Das beste Beispiel ist "Final Fantasy VII Rebirth" - die Fortsetzung einer Neuauflage eines Kult-Games, das bereits vor über 25 Jahren erschienen ist.

Doch spannender ist eine andere Fortsetzung: "Hades 2". Vor mehr als drei Jahren erschien der erste Teil: ein Action-Spiel in der Welt griechischer Mythen mit einem fantastischen Soundtrack, cleveren Dialogen und Figuren, die trotz ihrer tausendjährigen Geschichte frisch und relevant wirken. Der zweite Teil will die Story der Nymphe Melinoe erzählen. Spannend ist dies auch, weil das Studio hinter dem Spiel, Supergiant Games aus San Francisco, bisher noch nie an einer Fortsetzung gearbeitet hat. Ein zweiter Teil als Experiment also.

Große Hits aus kleinen Studios

Und abseits der Fortsetzungen? Gerade hier wird dieses Jahr sehr viel Unerwartetes passieren. Denn immer wieder zeigen kleine Spiele-Studios auf der ganzen Welt, dass große Hits wie aus dem Nichts kommen können. Da wäre zum Beispiel "Dungeons of Hinterberg".

Das erzählt eine Geschichte einer überarbeiteten Städterin, die in ein idyllisches Alpendorf flieht, um Stress und Burnout zu entkommen. Dort muss sie dann in düsteren Verliesen gegen Monster kämpfen. Dieser Mix aus Action, Urlaub und Liebeserklärung an die Alpen klingt im ersten Moment überladen, aber gerade solche wilden Ideen machen Spiele besonders.

Ein Blick auf die Geheimtipps

Besonders ist auch ein Spiel, das bereits ganz bald erscheinen sollte: "Snufkin: Melody of Moominvalley". Der Name verrät es schon: "Snufkin" ist ein Spiel in der Welt der Mumins aus den Büchern von Tove Jansson, unterlegt mit Musik der isländischen Band Sigur Ros. Bisher wurden die Geschichten der Mumins kaum in Spielen verarbeitet - vielleicht weil sich die melancholischen Mumins kaum für Action und Abenteuer eignen. Snufkin will einen anderen Weg gehen. Es soll ein stilles, sanftes Spiel über das Erkunden einer Welt werden, die die meisten Menschen bisher nur aus Büchern kennen.

Und noch ein Geheimtipp zum Schluss: Auch dabei geht es um Bücher. "Plucky Squire" heißt dieses Spiel mit einer genialen Idee: Ein kleiner Ritter aus einem Kinderbuch kann aus der zweidimensionalen Welt der Buchseiten entkommen und findet sich dann auf einmal in einer dreidimensionalen Welt wieder. Um Rätsel zu lösen und Feinde zu bezwingen, muss der Kinderbuch-Ritter aber immer wieder in andere Bücher und Bilder hüpfen. Abseits von GTA und Fortsetzungen sind es Spiele wie diese, die sich auf den Jahresbestenlisten im Dezember finden werden.

