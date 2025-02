Der große Traum Miami: Künstlerin aus MV auf Luxusmesse Stand: 20.02.2025 17:39 Uhr Karrierehöhepunkt für die auf Rügen lebende Künstlerin Sylvia Vandermeer. Die 57-jährige Malerin hat ihre Werke auf einer Luxusmesse in Miami präsentiert.

Die „Palm Beach Show Miami“ gilt als eine der größten und wichtigsten Luxusmessen weltweit, die nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Design, Schmuck und Antiquitäten internationale sowie bekannte Gäste anlockt. In diesem Jahr war die auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) lebende Künstlerin Sylvia Vandermeer (57) als Ausstellerin dabei. Für sie einer der wichtigsten Höhepunkte ihrer Karriere.

Die Aufregung hätte kaum größer sein lönnen, denn Vandermeer besuchte mit ihren 57 Jahren das erste Mal in ihrem Leben die USA. Ihr Galerist Peter Konschake hat ihr den Platz ermöglicht. Dabei ist die Show in Palm Beach ein absoluter Höhepunkt und gleichzeitig die größte Herausforderung in ihrem Leben. Das Besondere: Sylvia hat als einzige deutsche Künstlerin in Palm Beach ausgestellt.

"Crossover zwischen Renaissance und Pop Art"

Die ehemalige Professorin für Wirtschaftswissenschaften malt erst seit 16 Jahren. Sie erfand sich mit 40 noch mal neu, als die gebürtige Thüringerin von Wien nach Rügen zog. Die Natur und Ruhe auf der größten Insel Deutschlands sind ihre Inspirationsquelle. Sylvias Mal-Stil ist opulent und schwelgt in Farben: “Meine DNA, die in meinen Bildern zu finden ist, ist immer ein Mix zwischen der altmeisterlichen Technik, die aus der flämischen Malerei kommt und die aus der Rennaissance kommt, gemischt mit ganz modernen Elementen, wie zum Beispiel der 'Rakeltechnik', die Gerhard Richter entwickelt hat. Und das dann noch kombiniert mit Goldhintergründen, also fast so ein bisschen, Crossover zwischen Renaissance und Pop Art“, beschreibt die Binzerin. Ihre Bilder zeigen auch Porträts von bekannten Personen wie zum Beispiel Pamela Anderson und Angeline Jonie. Preissegment: fünfstellig.

In dieser altmeisterlichen Malkunst in Öl porträtiert Sylvia Vandermeer starke Frauen aus der Popkultur, wie Madonna, Pamela Anderson oder Angelina Jolie. So sehen sie aus wie archaische klerikale Herrscherinnen in Brokat und Gold. Inzwischen kann sie von ihrer Leidenschaft leben. Vandermeer geht auch auf Lektorenreise und gibt Workshops in „history of painting“.

Sechs Tage Luxusmesse

Neben der Malerei, den Seminaren und Vorträgen ist Sylvia auch noch Autorin, schreibt mit ihrem Mann Frank erfolgreich Romane und Thriller. Gemeinsam haben beide ein halbes Jahr lang alles für Miami vorbereitet – sechs Öl-Bilder hat sie dafür gemalt und er in die selbst angefertigten Transport-Kisten verpackt. Sechs Tage tage hat sich Sylvia Vandermeer gemeinsam mit ihrem Galeristen Dr. Peter Konschake auf der Luxusmesse „Palm Beach Show Miami“ präsentiert.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 17.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen Malerei