David Hasselhoff wird 70: "The Hoff" hat Wurzeln in Niedersachsen Stand: 17.07.2022

von Michelle Brückner

"Du wirst ein Star werden" hat Dolores in der siebten oder achten Klasse zu ihrem Sohn gesagt - und sie sollte Recht behalten, denn ihr Sohn ist David Hasselhoff.

David Hasselhoff in "Knight Rider": Die Rolle seines Lebens

In der Fernsehserie "Knight Rider" spielt Hasselhoff ab 1982 die Rolle des Michael Knight, der gemeinsam mit seinem sprechenden Auto K.I.T.T. unterwegs ist. Seine Kindheit verbringt er in Jacksonville, Florida, später in Atlanta. Doch seine familiären Wurzeln liegen ganz woanders - in Niedersachsen.

Urururgroßvater Karl Hasselhoff stammt aus Niedersachsen

"Völkersen, das ist bei Bremen, da kam mein Urururgroßvater her", erzählte Hasselhoff einmal in einem Interview. "Ich habe immer noch die Fahrkarte von Karl Hasselhoff, der den ganzen Weg von Bremen nach Baltimore, Maryland gekommen ist, wo er einen Sohn namens Joseph Hasselhoff bekommen hatte, der wiederum auch einen Sohn namens Joseph hatte. Und der war mein Vater."

"Baywatch": Legendäre Szene am Strand war Notlösung

In den 90er-Jahren verbindet man David Hasselhoff vor allem mit der Rettungsschwimmer-Serie "Baywatch". Legendär die Einstellung, in der er in Zeitlupe mit Rettungsboje am Strand entlang läuft. Dabei war diese legendäre und oft kopierte Szene ursprünglich nur eine Notlösung. Die Sendung war zwei Minuten zu kurz. Geld, um weitere Szenen zu drehen, fehlte. Daher entschieden sich die Macher kurzfristig dafür, alles in Zeitlupe ablaufen zu lassen - und schon stimmte die Länge.

"The Hoff": Spitzname für behaarte Krabbe

Mittlerweile gibt es sogar eine Krabbe, die nach dem Schauspieler benannt wurde. Die auffällig starke Brustbehaarung des gerade neu entdeckten Krebstieres Kiwa tyleri erinnerte einen der Forscher an David Hasselhoff. So bekam der Gliederfüßler den Spitznamen "The Hoff".

