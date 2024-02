"Das bißchen Haushalt": Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot Stand: 15.02.2024 12:36 Uhr Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie starb im Alter von 90 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin, das bestätigte ihre frühere Agentin der Deutschen Presse-Agentur. Die Schauspielerin verkörperte eine enorme Bandbreite: Sie spielte in großen Klassikern am Theater und in kleinen Nebenrollen bei "In aller Freundschaft".

Johanna von Koczian begann ihre Karriere am Theater, stand unter anderem unter Gustaf Gründgens auf der Bühne. Ihre Filmkarriere begann 1957 mit der Komödie "Viktor und Viktoria". Den Durchbruch schaffte sie in Kurt Hoffmanns "Wir Wunderkinder" (1958) an der Seite von Hansjörg Felmy. Ihre Bandbreite reichte von Kleist, Shakespeare und Lessing bis zur "Praxis Bülowbogen" und "In aller Freundschaft". Im Fernsehen wirkte sie auch in Serien wie "Das Traumschiff" und "Die Landärztin" mit. Auch im "Tatort" hatte sie mehrere Auftritte.

In den 1970er-Jahren hatte sie große Erfolge als Schlager-Sängerin und trat regelmäßig in der ZDF Hitparade auf. Zu ihren bekanntesten Lieder zählt der Schlager "Das bißchen Haushalt".

Johanna von Koczian: Auch Autorin und Moderatorin

Johanna von Koczian schrieb Bücher und moderierte Fernsehsendungen wie "Erkennen Sie die Melodie?". Einen Erfolg landete sie mit 77 Jahren 2010 am Berliner Kudamm-Theater, wo die ausgebildete Sopranistin in der Komödie "Glorious!" die "schlechteste Opernsängerin der Welt" spielte. Die Mutter einer Tochter war fast 40 Jahre lang in zweiter Ehe mit dem 2004 verstorbenen Musikproduzenten Wolfgang Kabitzky verheiratet. Am Dienstag ist sie im Alter von 90 Jahren im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.

Weitere Informationen Tatort im NDR Fernsehen Seit dem ersten Tatort "Taxi nach Leipzig"(1970) gehört der Krimiklassiker für viele zum Sonntagabendprogramm. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 15.02.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm