Stand: 16.11.2024 08:00 Uhr Comedian Conan O'Brien moderiert die Oscar-Gala 2025

Der Comedian Conan O'Brien wird zum ersten Mal die Oscar-Gala am 2. März 2025 in Los Angeles moderieren. Damit folgt er auf Comedian Jimmy Kimmel, der zuvor vier Jahre in Folge die Oscarnacht moderiert hat. Er vereine alle erforderlichen Qualitäten eines großartigen Moderators für eine Live-Sendung und sei "unglaublich schlagfertig, charismatisch und lustig", hieß es in der Mitteilung der Oscar-Akademie. Der 61-Jährige hatte jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show und arbeitet nun als Podcast-Host. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 17. Januar verkündet werden. | Sendebezug: 16.11.2024 07:30 | NDR Kultur