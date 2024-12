Stand: 30.12.2024 13:23 Uhr Celle erinnert mit Ausstellung und Schlossfest an Dänen-Königin

Mit einer Ausstellung, einem Theaterstück und einem Fest erinnert Celle 2025 an die frühere Dänen-Königin Caroline Mathilde (1751-1775). Sie war nach einer Affäre mit dem königlichen Leibarzt Johann Friedrich Struensee aus Dänemark verbannt worden und lebte bis zu ihrem Tod in Celle. Zum 250. Todestag der Königin widmet das Residenzmuseum im Celler Schloss ihr ab dem 10. Mai eine Sonderausstellung mit dem Titel "London-Kopenhagen-Celle. Königin Caroline Mathilde". In deren Mittelpunkt steht nach Angaben des Museums die Struensee-Affäre als einer der größten politischen Skandale des 18. Jahrhunderts. Bereits im Januar soll das Theaterstück "Die Königin und der Besuch des Leibarztes" im Celler Schlosstheater Premiere feiern. Im Juni soll anlässlich des Jubiläumsjahres außerdem ein "Hygge"-Schlossfest stattfinden, heißt es.

