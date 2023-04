"Der verträumte Blick nach oben ist voller Hoffnung" Stand: 13.04.2023 10:50 Uhr Aus Amerika kommen viele kuriose Feiertage - dazu gehört auch der Schau-in-den-Himmel-Tag am 14. April. Die Idee dahinter: Der Himmel ist immer da, wird aber im Alltag viel zu selten bewusst wahrgenommen.

von Theologin Jacqueline Rath

Beim Blick auf meinen kleinen Abreißkalender fällt mir mal wieder auf: Es gibt viele, mehr als kurios klingende Feier- und Gedenktage. Und bei mindestens genauso vielen weiß man gar nicht so genau, wer sie sich ausgedacht hat. Viele Ideen stammen aus den USA. So auch die für den Schau-in-den-Himmel-Tag.

Geschichte von "Hanns Guck-in-die-Luft" erinnert an Kindheit

Auch für diesen Tag gibt es keine sinnvolle Erklärung aber das Motto Schau-in-den-Himmel finde ich gar nicht so schlecht. Obwohl da auch gleich die Alarmglocken aus Kindertagen läuten: "Pass auf, Du Hanns Guck-in-die-Luft", hat meine Oma oft gewarnt, wenn ich bei irgendwas nicht richtig aufgepasst habe.

Dabei hat die Figur des jungen Hanns, aus der alten Geschichte von Heinrich Hoffmann, durchaus etwas Sympathisches an sich. Hans ist ein Tagträumer. Er ist fasziniert vom Himmel und weil er immer mit dem Blick nach oben durch die Gegend läuft, stolpert er häufig und fällt am Ende auf seinem Schulweg in einen Bach. Die Moral von der Geschichte: aufmerksam sein, im Hier und Jetzt. Gut, meistens ist das ja auch richtig.

"Strebt nach dem, was oben ist", sagt die Bibel

Aber wenn am 14. April schon Schau-in-den-Himmel-Tag ist, kann ich das auch mal guten Gewissens tun. "Alles Gute kommt von oben", sagt ein Sprichwort. Und in der Bibel steht "strebt nach dem, was oben ist". Der Blick in den Himmel lohnt sich also. Zu den Vögeln, die schwerelos dahingleiten, zu den Wolken und höher, in das nicht enden wollende Blau und eine Unendlichkeit, die unser Verstehen übersteigt. Ja, er ist beruhigend, dieser verträumte Blick nach oben - und für viele Menschen voller Hoffnung.

