von Pastorin Sarah Oltmanns

Ich war total entzückt, als ich im Nordmagazin die Erdmännchen sah, die jetzt im Zoo Rostock neu eingezogen sind.

Ich liebe diese Tiere! Wie sie auf den Hinterbeinen stehen und sich ganz groß machen, oder wie sie unter rot leuchtenden Wärmelampen miteinander kuscheln, da werde ich manchmal auch etwas neidisch, gebe ich zu.

Erdmännchen besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten

Was mich an Erdmännchen auch immer wieder beeindruckt, ist, wie sie miteinander spielen. Verstecken zum Beispiel: Wenn eines der Tiere in eine der vielen Erdhöhle schlüpft und andere es suchen. Oder wenn sie zusammen tanzen - dann stehen sie auf den Hinterbeinen, drehen sich und geben Laute ab; und das sieht aus, als würden sie zusammen singen. Erdmännchen machen das, weil sie sich im Miteinander stärken wollen und müssen, denn dieses ausgeprägte Sozialverhalten, das ist ihre Stärke, und damit kommen sie gut durch, im Leben.

Sich Erdmännchen zum Vorbild nehmen

Ich möchte auch gut durchkommen, in meinem Leben, gerade jetzt, wo die Osterferien vorbei sind und die Aufgaben sich wieder ganz schön verdichten. Und da nehme ich mir vor, es zu tun wie die Erdmännchen: mir Zeit zu nehmen, zum Entspannen und zum Spielen, zum Spaß haben mit anderen. Und wenn ich damit dann auch noch so ganz nebenbei meine sozialen Bindungen pflege, nehme ich an: Auch Gott spielt da mit.

