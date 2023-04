Komplimente - Gute Worte zaubern Licht in den Moment Stand: 25.04.2023 10:40 Uhr Komplimente drücken Bewunderung oder Wertschätzung aus. Doch vielen Menschen fällt es schwer, wohlmeinende Worte anzunehmen. Sie sind von ihrer eigenen Stärke und ihrem positiven Charakter nicht überzeugt.

von Pastor Patrick Klein

Schön, dass Sie da sind! Ich find's klasse, dass Sie dieses Programm eingeschaltet haben und mir zuhören! Ich hoffe, dies Kompliment ist angekommen. Konnten Sie es annehmen?

Neulich habe ich zum Thema Komplimente ein Interview mit einer Psychologin gehört. Sie hat erklärt, warum das mit den Komplimenten oft so schwierig ist. Ein Grund sei wohl, dass die, die ein Kompliment aussprechen, im Verdacht stehen, damit etwas bewirken wollen, ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Und da wird das Gegenüber skeptisch oder misstrauisch.

Menschen können schlecht Komplimente annehmen

Ein anderer Grund ist: Viele Menschen tun sich prinzipiell schwer damit, ein Kompliment einfach mal anzunehmen, es einfach nur mit einem Lächeln und einem "Danke" zu quittieren. Oft wird abgewiegelt: "Ach, komm. So toll war das nun auch nicht", oder "Danke, Du hast das aber auch richtig gut gemacht."

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich zumindest kenne das. Mir fällt es nicht leicht, Komplimente einfach nur zu hören und mich zu freuen. Woran liegt es, dass viele, die ich kenne, genauso "ticken"? Ist es eine übertriebene Bescheidenheit, eine übertriebene Zurückhaltung oder was kann es sein? Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wo die Ursache dafür liegt. Wichtiger ist es vielleicht, zu lernen, dass gute Worte einfach guttun können, dass eine freundliche Ansprache Licht in den Moment zaubern kann.

"Das eigene Licht nicht verstecken"

Jesus hat einmal gesagt: "Niemand zündet eine Lampe an, um sie dann zu verstecken oder unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, sie kommt auf den Lampenständer, damit alle, die das Haus betreten, das Licht sehen können." Ich meine, das gilt auch für das Licht, das jede und jeder von uns ausstrahlt. Das eigene Licht nicht verstecken. Das klingt hochmütig und egoistisch? Davon abgesehen, dass gesunder Egoismus auch sein Gutes haben kann, hilft vielleicht dies: So wie andere mein Leben erhellen, genauso mache ich es doch auch hell bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und wenn es dafür dann heute ein Kompliment gibt: einfach annehmen und freuen.

