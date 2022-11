Dingenskirchen - Was ist Luxus? Stand: 16.11.2022 11:35 Uhr Sonntag, 16 Uhr. Da läuft "Dingenskirchen" erstmals im NDR Fernsehen. Durch die Sendung führt Pastorin Ina Jäckel aus Leer. Sie besucht alltägliche Orte - und spricht mit Menschen über ihren Alltag.

von Pastor Oliver Vorwald

Wie meistern sie ihr Leben, welche Sorgen gibt es, was macht ihnen Freude, wo finden sie Halt? In den Sozialen Medien ist die 38-Jährige mit dem Profilnamen "Dingens.von.kirchen" aktiv. Auf Instagram folgen ihr fast 9.000 Menschen.

Dingenskirchen oder "Dingens von Kirchen" ist einfach ein witziger Begriff und steht für mich so ein bisschen für, für die Suche nach etwas, das man noch nicht so genau hat. Das ist auch die Richtung des Formats: Wir suchen nach Antworten … Suchen, darum geht es. Fragen, vor allem Zuhören - nicht um fertige Antworten. Pastorin Ina Jäckel über "Dingenskirchen"

Auch ein Fahrrad kann Luxus sein

"Was ist heute Luxus?", heißt das Thema der ersten Folge. Da geht es ins Hamburger Schanzenviertel. Döner-Grill, Szenecafé, Supermarkt, Altbauwohnungen, Blumenläden. Mal ist Luxus ein Blumenstrauß für den Esstisch, mal sind es Schuhe für 2.000 Euro. "Oder ganz einfach ein Fahrrad", sagt Thomas, er ist obdachlos, lebt auf der Straße …

Das ist so ein Satz gewesen. Ich hab ich noch nie vorher in meinem Leben gehört. Aber für ihn ist Luxus sein Fahrrad, weil er dadurch sein Hab und Gut besser und sehr viel einfacher transportie-ren kann. Pastorin Ina Jäckel über "Dingenskirchen"

"Luxus hat nichts mit Geld zu tun"

Ina Jäckel tritt in der Sendung "Dingenskirchen" nicht im Talar auf, sie trägt auch keines dieser schwarzen Hemden mit dem weißen Kragen. Aber natürlich bleibt sie in ihrer Rolle als Moderatorin immer auch die Seelsorgerin, bringt sich in die Gespräche als Pastorin ein.

Die Botschaft ergibt sich durch das, was die Menschen sagen. Von selbst, würde ich sagen, dass Luxus in ganz vielen Fällen überhaupt gar nichts mit Geld und kostspieligen Dingen zu tun hat, sondern mit einem Gefühl von Freiheit, mit einem Gefühl von Selbständigkeit, mit dem Gefühl, in Sicherheit und in Frieden leben zu können. Einfach weil das nicht selbstverständlich ist. Das alles, das ist die Botschaft. Pastorin Ina Jäckel über "Dingenskirchen"

"Dingenskirchen" ist eine gemeinsame Produktion von NDR und der "Kirche im NDR". "Was ist heute Luxus?" läuft am Sonntag, den 20. November, erstmals um 16 Uhr im dritten Programm. In der ARD-Mediathek lässt sich die erste Folge bereits jetzt anschauen.

