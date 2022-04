Das Kirchenlexikon - Bier als Fastenspeise Stand: 01.04.2022 16:48 Uhr Die Passionszeit vor Ostern ist traditionell eine Zeit des Verzichts. Warum Bier trotzdem zu den erlaubten Fastenspeisen zählt, erläutert Pastor Oliver Vorwald.

von Pastor Oliver Vorwald

Die Geschichte beginnt in einem Kloster, damals im Mittelalter, irgendwo in Deutschland. Die Brauleute haben ein Starkbier für die sieben Wochen vor Ostern angesetzt. Süffig, voller Kalorien - ein Energie-Booster für die Schwestern und Brüder in der Fastenzeit, wo auf viele nahrhafte Speisen verzichtet werden muss. Denn "Flüssiges bricht das Fasten nicht", heißt es. Um ganz sicherzugehen, sendet der Konvent ein Fass nach Rom. Das Starkbier verdirbt beim Transport. Die Verkoster verziehen die Gesichter, sprechen dem Gebräu 'Büßerqualitäten' zu und erlauben den Verzehr für die Zeit der "großen Faste".

Ob es so gewesen ist? Schwer zu sagen. Bier fällt jedenfalls nicht unter die Fastenverbote. Es zählt im Mittelalter sogar zu den Grundnahrungsmitteln, Urkunden empfehlen Mengen und Konsum.

"Wo gar keine Weinberge sind, bekommt der Chorherr fünf Pfund Bier und nur ein Pfund Wein, die Nonne aber nur drei Pfund Bier." (Aachener Synoden 817-819)

Dünnbier mit wenig Alkohol - im Mittelalter ein Durstlöscher

Fünf Pfund - etwa 2,5 Liter. Klingt berauschend. Aber im Mittelalter wird vor allem Dünnbier als Durstlöscher getrunken mit nur geringem Alkoholgehalt. Denn das Wasser nahe Dörfern und Städten ist oft mit Fäkalien belastet, macht krank. Bier hingegen ist aufgrund des Brauvorgangs gut verträglich. Die Äbtissin und Heilkundige Hildegard von Bingen schreibt dem Bier sogar gesundheitsfördernde Gaben zu. "Trinkt Bier", schreibt die Klosterfrau in ihrem Werk "Von Ursachen und Behandlungen der Krankheiten".

"Das Bier aber macht das Fleisch des Menschen fett und gibt seinem Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft und den guten Saft des Getreides." Hildegard von Bingen (Causae et Curae, 143)

Auch Martin Luther gilt als Bierliebhaber. In den Tischreden lobt er die Braukunst seiner Frau und "Einbeckisch Bier". Aber zugleich warnt der Reformator vor Trunksucht und allzu strengem, selbstgefälligem Fasten. Denn weder das eine noch das andere bringt einen Gott näher. Aber genussvoll ein Bier zu trinken, so ein bekannter Ausspruch von ihm, sei eine gute Art, dem Teufel zu zeigen: Du kannst mich mal.

