Podcast: Eure Fragen an Dr. Matthias Riedl Stand: 15.03.2023 11:00 Uhr Welche Fragen habt Ihr an die Ernährungs-Docs? In unserem Podcast am 10. Mai bestimmt Ihr mit, worum es geht: Ernährungs-Doc Matthias Riedl beantwortet Fragen aus der Community. Schreibt uns, was Ihr wissen wollt!

Seit Januar spricht Gastgeberin Julia Demann im Ernährungs-Docs-Podcast alle zwei Wochen mit den Docs über ihre spannendsten Fälle und darüber, wie man gesunde Ernährung für sich selbst leicht umsetzen kann. Aus unserer Community-Redaktion wissen wir, dass Ihr ganz viele Fragen habt. In unserer zehnten Podcast-Folge wollen wir deshalb noch tiefer in Ernährungsaspekte eintauchen, die Euch besonders bewegen: Was wollt Ihr wissen zu Themen wie Darmgesundheit, nachhaltig abnehmen, Intervallfasten oder Hafertage? Schickt uns Eure Frage bis zum 24. März mit dem Formular unten - und hört auf jeden Fall rein!

