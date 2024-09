Feier und Preview in Hamburg: E-Docs begehen 10-jähriges Jubiläum Stand: 10.09.2024 12:00 Uhr Gesundheitliches Leid lindern oder sogar beenden durch Ernährung, nach dem Motto „Iss dich gesund“: Dass das gelingen kann, beweisen die Docs seit nunmehr zehn Jahren. Am 11.9. feiern sie das Jubiläum mit Gästen.

Als die Drehs auf dem Hausboot 2014 starteten, führte die Ernährungsmedizin noch ein Nischendasein. Mit jeder Folge "Die Ernährungs-Docs" wurde der Zusammenhang zwischen Essen und Gesundheit deutlicher.

Auf dem Praxisboot in Hamburg haben die "Docs" bis dato mehr als 200 Menschen geholfen, die sich oft aus Verzweiflung bei der Sendung beworben hatten - manche mit einer jahrzehntelangen Leidensgeschichte, ohne dass ihnen je eine Umstellung ihrer Ernährung als Möglichkeit empfohlen wurde. Dabei kann das richtige Essen nicht selten mehr bewirken kann als der Griff zur Pille. Hilfe zur Selbsthilfe geben die Ernährungs-Docs inzwischen längst nicht mehr nur im Fernsehen.

1. Mai 2014

Der erste Drehtag: Jessica S. geht an Bord. In der Hausbootpraxis rät Matthias Riedl der jungen Frau, unter anderem Hafer zu essen - damit ihr Prädiabetes nicht zu einem Diabetes Typ 2 wird.

12. Januar 2015

An diesem Montag wird um 21 Uhr die erste von zunächst drei Folgen von "Die Ernährungs-Docs" im NDR Fernsehen ausgestrahlt, mit der Rheumatologin Anne Fleck, dem Diabetologen Matthias Riedl und dem Internisten Jörn Klasen.

13. Januar 2015

In der ersten Folge haben die Ernährungs-Docs einer Frau mit Reflux empfohlen, gegen ihren Heißhunger auf Süßes Bitterstoffe einzunehmen. Am Tag nach der Ausstrahlung sind die Bitterstoffe in den meisten norddeutschen Apotheken ausverkauft, einige Apotheken melden sich beim NDR mit der Bitte, das nächste Mal vorher Bescheid zu sagen.

Januar 2015

Die Online-Begleitung des TV-Formats unter ndr.de/e-docs mit Therapieplänen, Lebensmittel-Listen und gesunden Rezepten hat bereits während der ersten drei Folgen mehr als 3.000.000 Klicks (Page-Impressions) und ist damit vom Start weg eines der erfolgreichsten Angebote von NDR.de.

Wir haben am Anfang immer gesagt, wir möchten den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das ist auch der wichtigste Teil bei der Sendung aus meiner Sicht: der Grundsatz, die Menschen in die Lage zu versetzen, nicht immer passiv gegenüber ihrer Gesundheit zu sein, indem sie zu irgendwelchen Fachleuten laufen oder Tabletten kriegen zum Beispiel - sondern wirklich aktiv etwas tun zu können. Dr. Jörn Klasen

21. März 2016

Das erste Buch zur Sendung erscheint, mit dem Titel: "Die Ernährungs-Docs: Wie Sie mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen und heilen können". Es wird direkt zum Bestseller.

9. November 2016

Der erste Newsletter von den Ernährungs-Docs geht raus. Heute wird er mindestens einmal pro Woche verschickt und ist mit mehr als 80.000 Abonnenten und Abonnentinnen der erfolgreichste Newsletter des NDR.

20. Januar 2020

Die erste Folge mit der Allgemeinmedizinerin Silja Schäfer aus Kiel läuft im NDR Fernsehen, sie verstärkt ab der sechsten Staffel das Team der Docs.

Vor der Kamera zu stehen ist immer wieder aufregend, immer wieder spannend! Denn wir haben es ja mit Menschen zu tun. Und ich weiß auch nie, wie die Antwort ausfällt und in welche Richtung es insgesamt geht. Wir lernen uns menschlich kennen im Verlauf - für den Kandidaten oder die Kandidatin vor der Kamera ist es spannend und aufregend, aber für mich ganz genauso. Aufgeregt bin ich jedes Mal wieder von Neuem. Dr. Silja Schäfer

31. Januar 2020

Der Instagram-Kanal der Ernährungs-Docs wird vom NDR gelauncht. Gut zwei Jahre später (April 2022) freuen sich bereits 500.000 Follower über Tipps, Rezepte und Reels.

8. März 2021

Von den Ernährungs-Docs-Büchern sind mehr als eine Million Exemplare verkauft worden. Die Reihe ist damit die erfolgreichste Gesundheitsmarke im deutschen Buchmarkt.

17. Januar 2022

Im NDR Fernsehen wird die 50. Folge der Ernährungs-Docs ausgestrahlt.

14. Februar 2022

Zum ersten Mal setzen die Docs auf eine Ernährungsumstellung bei Endometriose, an dieser schweren Krankheit leiden in Deutschland bis zu 6 Millionen Frauen. Das Experiment ist erfolgreich. Ein Jahr später erhalten die Ernährungs-Docs für ihren Ansatz uneingeschränkte Zustimmung von Prof. Sylvia Mechsner, Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Berliner Charité, die zum Austausch mit Matthias Riedl aufs Hausboot kommt.

13. April 2022

Anne Fleck verlässt auf eigenen Wunsch die Ernährungs-Docs, für sie kommt die Magen-Darm-Spezialistin Viola Andresen mit an Bord, die erste Folge mit ihr wird zu Beginn der neunten Staffel im Januar 2023 ausgestrahlt.

Ich finde, Ernährung ist ein unglaublich wichtiges und tolles Thema. Es sind auch tolle Kandidaten, die sich melden. Und insgesamt ist es ein wunderbares Team und das Arbeiten macht sehr, sehr viel Spaß. Dr. Viola Andresen

31. Dezember 2022

Das Buch "Die Ernährungs-Docs: Unser Anti-Bauchfett-Programm" belegt Platz 1 im Jahresranking der "Spiegel"-Bestseller-Liste "Ratgeber Essen & Trinken".

18. Januar 2023

Die erste Folge des Podcasts der Ernährungs-Docs geht an den Start und stürmt gleich an die Spitze der Podcast-Charts.

26. Oktober 2023

Der Instagram-Channel hat mittlerweile 750.000 Follower und ist damit der viertgrößte Insta-Kanal der ARD.

15. Dezember 2023

Die Ernährungs-Docs haben nun auch einen WhatsApp-Channel - dem nach einem Monat schon mehr als 100.000 Menschen folgen.

31. Dezember 2023

Gleich drei Ernährungs-Docs Bücher landen in der "Spiegel"-Bestseller-Liste "Ratgeber Essen & Trinken" des Jahres 2023: "Gesund abnehmen mit der Darm-fit-Formel" (Platz 4), "Unser Anti-Bauchfett-Programm" (Platz 5) und "Starke Gelenke" (Platz 15).

31. Dezember 2023

Der Podcast verzeichnet im ersten Jahr mehr als 3.000.000 Abrufe und wird sowohl bei "Amazon Music" als auch bei "Apple Podcast" als Newcomer des Jahres gelistet.

Mein Lieblingsmoment bei den Dreharbeiten: ganz klar die Begeisterung der Patienten, wenn es besser geworden ist! Ich erinnere mich an die junge Patientin mit Long Covid, sie war fix und fertig, komplett erschöpft. Und nach dem halben Jahr bei uns war sie wie aufgeblüht. Das ist für mich einfach megatoll, was wir in dem Fall mit der Ernährungstherapie erreichen konnten. Aber da sind auch viele andere Patienten, bei denen ich mir immer denke: Mensch, Gänsehaut! Dr. Matthias Riedl

29. Januar 2024

Die erste Folge der zehnten Staffel wird im NDR Fernsehen ausgestrahlt, damit beginnt das Jubiläumsjahr der Ernährungs-Docs. Eine Jubiläumsfeier mit den vier Docs findet am 11. September beim NDR in Hamburg statt. Die Moderation des Abends übernimmt Bettina Tietjen. Zuvor konnten Interessierte über die Internetseite des NDR Karten gewinnen. Ab dem 30. September sind die weiteren Folgen der zehnten Staffel zu sehen - im NDR Fernsehen und der ARD Mediathek.

