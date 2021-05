Leipzig liest: Lena Gorelik live mit "Wer wir sind" im ARD-Forum Stand: 26.05.2021 17:23 Uhr Wir sprechen live mit Lena Gorelik über ihr neues Buch "Wer wir sind" auf der Bühne des ARD-Forums bei "Leipzig liest extra".

"Ich schreibe lange Zeit nichts, suche nicht nach Worten. Passe auf, dass ich keine Sätze bilde." So formuliert es die Ich-Erzählerin in Lena Goreliks neuem Roman "Wer wir sind". Es sind die Eltern der Erzählerin, die sie lange Zeit hemmen, wieder zur Feder zu greifen, da sie immerzu darum bitten, bloß nicht über die Familie zu schreiben.

Besser wäre es, einen schwedischen Krimi anzugehen. Aber wer sich so gründlich mit den Fragen der eigenen Identität befasst, wie es Lena Gorelik bereits in ihren früheren Büchern getan hat, der kommt nicht umhin, autobiographisch zu schreiben. Also ist Lena Gorelik in die Offensive gegangen und hat sich den eigenen Schwächen und Schamgefühlen genähert.

Gespräch mit Lena Gorelik über Vergangenheit und Gegenwart

Sie erzählt von ihrem Vater, wie er als Jude in Sankt Petersburg so schikaniert worden ist, dass er sich plötzlich sogar vorstellen kann, nach Deutschland auszuwandern. Sie erzählt von ihrem Onkel, der ihr zur Geburt ein Leben als Dichterin voraussagt, sich aber bald darauf das Leben nimmt. Sie erinnert sich an ihre erste Banane in Deutschland, die ihr vor lauter Aufregung auf den Boden fällt. Und sie erzählt davon, dass sie sich lange den Verlust der russischen Muttersprache nicht eingestehen kann, um sie nun endlich wieder in vollen Zügen genießen zu können.

Moderation: Joachim Dicks

