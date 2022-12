Sieben-Tore-Vorsprung reicht nicht zum Sieg: HSV Hamburg remis in Göppingen Stand: 01.12.2022 19:45 Uhr Lange hatte es nach einer klaren Sache für den Handball-Bundesligisten HSV Hamburg ausgesehen. Doch eine schwache zweite Hälfte kostete am Donnerstagabend einen Punkt. Am Ende hieß es 26:26 (16:9).

von Christian Görtzen

In der "Hölle Süd" kam es zum Aufeinandertreffen der 2007-Weltmeister - insbesondere auf der Trainerposition. Beim HSV hat der 45 Jahre alte Torsten Jansen seit März 2017 das sportliche Sagen, beim neunmaligen deutschen Meister Göppingen seit Mittwoch der sechs Jahre ältere Markus Baur. Der frühere Spielmacher und Kapitän des DHB-Teams trat bei Frisch Auf die Nachfolge von Hartmut Mayerhoffer an. In den Reihen der Norddeutschen fand sich noch ein weiterer - immer noch aktiver - Weltmeister von 2007: der 40 Jahre alte Torhüter Johannes Bitter.

HSV mit starkem Zwischenspurt vor der Pause

Der gebürtige Oldenburger und seine Vorderleute begannen gut im Vorland der Schwäbischen Alb. Nach dem 9:6 (18.) für den HSV durch den Niederländer Dani Baijens nahm Baur seine erste Auszeit, um beruhigend auf seine Spieler einzuwirken. Allerdings taten sich die Gastgeber auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte schwer damit, Lücken in der 6-0-Deckung der Norddeutschen zu finden.

Frisch Auf Göppingen - HSV Hamburg 26:26 (9:16) Tore Göppingen: Gulliksen 8/5, Blagotinsek 4, Ellebaek 4, Hermann 3, D. Schmidt 3, Kozina 2, Duarte 1, Sarac 1

Tore HSV Hamburg: Mortensen 7/2, F. B. Andersen 4, Axmann 3, Baijens 3, Weller 3, Lassen 2, Theilinger 2, Walullin 2 Strafminuten: 10 / 14

Wenn dies gelang, war oftmals Bitter zur Stelle. Und es kam noch besser für die Hanseaten: Nach einer beim Stand von 10:8 von Jansen genommenen Auszeit (23.) trafen fast nur noch sie. Göppingen wirkte fahrig, leistete sich einige technische Fehler - und die nutzten die Hamburger konsequent aus. Zur Pause führten sie mit 16:9.

Nach Wiederbeginn läuft bei Hamburg nur noch sehr wenig

Um den schönen Vorsprung war es allerdings auch schnell wieder geschehen. Mehrmals scheiterten sie am neuen Göppinger Torhüter Marin Sego. Und so lagen die Norddeutschen nach nur neun gespielten Minuten nur noch mit 18:16 vorne, und sie schienen nicht zu wissen, wie sie den Trend stoppen könnten. Die Folge: Eine Viertelstunde vor dem Ende war beim Stand von 20:20 wieder alles offen. Unentschieden (26:26) stand es auch 39 Sekunden vor der Schlusssirene, als Jansen eine Auszeit nahm.

Es reichte aber nicht mehr zum Siegtreffer. Durch das Remis steht HSV mit 15:15 Punkten in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang acht. Erfolgreichster HSV-Spieler war Casper Mortensen mit sieben Toren.

