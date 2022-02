Nach sechs Corona-Fällen: THW Kiel vor schwerer Aufgabe im DHB-Pokal Stand: 03.02.2022 18:24 Uhr Wie gut kommt der THW Kiel aus der EM-Pause? Günstig ist die Ausgangslage vor dem Viertelfinalspiel im DHB-Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag nicht. Sechs Corona-Fälle haben die Vorbereitung erheblich erschwert.

von Christian Görtzen

Wie man mit Rückschlägen optimal umgeht, hat Niclas Ekberg vor wenigen Tagen eindrucksvoll gezeigt. Dem Rekord-Torschützen des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel gelang bei der EM im schwedischen Nationalteam ein glänzendes Comeback. Gleich zwei Mal hatte er im Turnierverlauf nach positiven Tests in Quarantäne gemusst. Und dann war der 33-Jährige im Finale gegen Spanien zur Stelle. Der Rechtsaußen kam für die Siebenmeter in die Partie und sorgte mit einem verwandelten Strafwurf in letzter Sekunde auch für die Entscheidung.

"Jetzt schieße ich EM-Gold für uns nach Hause", habe er Trainer Glenn Solberg noch zugeflüstert, so Ekberg: "Dann hat er mich auf die Wange geküsst, ich bin reingegangen und habe es getan."

So viel Selbstvertrauen, so große Entschlussfreudigkeit und Tatkraft wünschen sich die Verantwortlichen beim THW auch für das erste Pflichtspiel des neuen Jahres. Denn das hat es gleich in sich. Im Viertelfinale des DHB-Pokals muss die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am Sonntag (18 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen antreten.

PCR-Tests entscheiden über Kieler Aufstellung

Wie viele Teams bei der Europameisterschaft haben sie auch beim THW mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Erschwert wird die Aufgabe beim Meister von 2016 und 2017 vor allem dadurch, dass personelle Ausfälle drohen. Nach dem Ende der EM am vergangenen Wochenende, wo die Kieler mit neun Spielern vertreten waren, entscheiden die PCR-Tests in den kommenden Tagen über die Aufstellung der Mannschaft.

Vor und während des EM-Turniers hatten sich sechs THW-Profis mit dem Coronavirus infiziert. Zuletzt hatte es den Norweger Harald Reinkind getroffen.

Im schlimmsten Fall könnte es sogar zu einer Spielabsage kommen. Und die würde für die "Zebras" die kommenden Wochen noch etwas herausfordernder machen, als sie es ohnehin schon sind. Nach dem jetzigen Plan stehen für die Schleswig-Holsteiner sieben Spiele in 22 Tagen an. Eine Neuansetzung würde die Terminhatz nochmals erhöhen.

Auftakt zur Auswärtsserie

Sollte die Partie am Sonntag in Mannheim dagegen wie geplant stattfinden, wird es für Kiel das erste von fünf Pflichtspielen in der Fremde sein. Das Ziel für die Partie bei den Löwen hatte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi schon nach der Auslosung klar definiert: "Das ist ein klassisches K.o.-Spiel, in dem es um die Teilnahme am letzten Final Four in Hamburg geht. Wir werden alles dafür tun, um da dabei zu sein."

Und sollte es am Ende im Duell mit den Löwen ganz eng werden, so dürfen sich die "Zebras" zumindest gewiss sein, dass sie jemanden mit enormer Nervenstärke in ihren Reihen haben. Der dann, bevor er sich den Ball schnappt, womöglich Trainer Jicha zuflüstert: "Jetzt schieße ich uns zum Final Four!"

