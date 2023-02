HSV Hamburg couragiert in Magdeburg, Flensburg-Handewitt souverän Stand: 19.02.2023 17:38 Uhr Starker Auftritt des HSV Hamburg am 20. Spieltag der Handball-Bundesliga. Die Norddeutschen unterlagen erst in der Schlussphase unglücklich mit 28:32 (15:15) beim Meister SC Magdeburg. Die SG Flensburg-Handewitt gewann mit 30:17 (18:6) gegen den Bergischen HC.

von Christian Görtzen

Damit hat sich die SG ihre geringen Chancen auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft erhalten. Am Abend zuvor war schon der Rivale THW Kiel gegen den ASV Hamm-Westfalen zu einem Pflichtsieg gekommen. Der HSV steht weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

SG Flensburg-Handewitt mit starker erster Hälfte

Bestenfalls in den ersten fünf Minuten der Partie ließ sich davon sprechen, dass die Partie in etwa ausgeglichen war. 4:2 führte Flensburg zu dem Zeitpunkt zwar, aber das war noch moderat im Vergleich dazu, was folgen sollte. Die SG nahm den BHC in der ersten Hälfte auseinander. Die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla gestattete dem Gegner ganze sechs Tore. Und da den Norddeutschen dreimal so viele gelangen, war die Partie beim Stand von 18:6 schon zur Pause de facto bereits entschieden.

SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC im Stenogramm: Tore Flensburg: Mensing 9, Jakobsen 6/1, Golla 4, Röd 3, Mensah Larsen 3, Pedersen 2, Sögard 1, L. Möller 1, Hansen 1

Tore Bergischer HC: Stutzke 5, Gunnarsson 2, Ladefoged 2, Beyer 2, Weck 2, Schmitz 1, Babak 1, Arnesson 1, Scholtes 1

Zeitstrafen: 6 / 6

Zuschauer: 5.833

Das Kuriose oder eben Bittere für die Bergischen an diesem Ergebnis: Sie hatten sich damit im Vergleich zum Hinspiel bei der Offensivleistung sogar gesteigert. In Düsseldorf hatte es nach der Hälfte der Spielzeit 5:14 gestanden (Endstand: 31:18 für die SG).

Nach Wiederbeginn ging bei den Schleswig-Holsteinern etwas die Konzentration verloren, und so hieß es nach 40 Minuten "nur" noch 20:12. Eng wurde es für die SG danach aber trotzdem nicht mehr. Es reichte der Schongang zum Gewinn der beiden Punkte.

HSV Hamburg fordert Magdeburg bis zum Schluss

Der HSV Hamburg kam richtig gut in sein erstes Pflichtspiel des neuen Jahres - die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen zeigte in Magdeburg keinerlei Ehrfurcht vor dem amtierenden deutschen Meister. Azat Valiullin brachte die Norddeutschen mit 7:5 in Führung (12.). Es wirkte so, als wüssten die Gastgeber spätestens jetzt, dass sie nicht mit 90 Prozent zum Gewinn der beiden Punkte kommen würden. Aber: Hamburg hielt weiterhin stark dagegen, und so hieß es zur Pause 15:15.

SC Magdeburg - HSV Hamburg im Stenogramm: Tore Magdeburg: Smits 12/5, Kristjansson 8, Ph. Weber 5, Hornke 3, Bergendahl 2, Musche 2

Tore Hamburg: Mortensen 7/2, Baijens 4, Axmann 3, Bergemann 3, Lassen 3, Magaard 2, Tissier 2, Valiullin 2, Weller 2

Zeitstrafen: - / 4

Zuschauer: 6.600

Und auch nach Wiederbeginn war es bei weitem nicht so, als könnte sich der SCM absetzen. Im Gegenteil: Hamburg führte zügig mit 19:17 (36.). Zwar lag auch Magdeburg zehn Minuten vor dem Ende der Schlusssirene mit zwei Toren vorne (26:24), doch Hamburg glich wieder aus (26:26). Letztlich aber waren die Reserven der Sachsen-Anhalter größer. Der HSVH unterlag nach großem Kampf unglücklich mit 28:32.

