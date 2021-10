Flensburg-Handewitt muss sich in Göppingen mit Remis begnügen Stand: 31.10.2021 15:53 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den Ausrutscher des THW Kiel nur zum Teil nutzen können. Bei Frisch Auf Göppingen reichte es am Sonntag letztlich nur zu einem 30:30 (16:16).

von Christian Görtzen

Dabei war mehr drin gewesen für die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla. Erst drei Sekunden vor der Schlusssirene kassierten die Schleswig-Holsteiner den Ausgleich. Damit bringt es das Team nach dem neunten Spieltag nun auf 10:6 Punkte. Der THW Kiel weist nach der sensationellen Niederlage beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke 12:6 Zähler vor.

Enorm ausgeglichene erste Hälfte

Die Situation in der Tabelle - Göppingen und Flensburg waren als Tabellennachbarn in den neunten Spieltag gegangen - spiegelte auch auf dem Parkett wider. Es war vor 3.500 Zuschauern von Beginn an eine enorm enge Angelegenheit. Keiner Mannschaft gelang es, sich mit mehr als zwei Treffern vom Gegner abzusetzen. Selbst eine Zwei-Tore-Führung gab es vor der Pause ganze dreimal - einmal für Göppingen (2:0) und zweimal für die SG (8:6 und 9:7).

Fast durchgehend lief es so ab: Ein Team legte vor, das andere umgehend nach - und das auf einem lange Zeit hohen Tempo. Auffällig war zudem, dass auf beiden Seiten die Tohüter (Urh Kastelic bei Frisch Auf und Kevin Möller bei der SG) unter ihren Möglichkeiten blieben. Das sah auch Machulla so, der nach 19 Minuten Benjamin Buric für Möller brachte. Doch auch mit dem Bosnier zwischen den Pfosten gelang es den Norddeutschen nicht, sich von Göppingen abzusetzen. Zur Pause hieß es - wie passend zum Verlauf der ersten Hälfte - 16:16.

Dramatische Schlussphase

Nach Wiederbeginn lief es so weiter, wie es aufgehört hatte - kein Team konnte davon ziehen. Machulla setzte nun auf den erst kürzlich verpflichteten isländischen Linkshänder Teitur Einarsson, der mit seinem ersten Bundesligator zum 21:20 (41.) für die SG sorgte. Die Partie blieb bis zum Schluss eng. 60 Sekunden vor der Sirene stand es 29:29, und die Flensburg war im Ballbesitz.

Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 30:30 (16:16) Tore Göppingen: Heymann (7), Lindenchrone Andersen (6), Gulliksen (5), Schiller (4/3), Kneule (4), Bagersted (2), Zelenovic (1), Kozina (1)

Tore Flensburg: Wanne (7/4), Svan (6), Golla (5), Hald Jensen (3), Larsen (3), Gottfridsson (3), Einarsson (3)

Zuschauer: 3.500

Machulla nahm noch eine Auszeit, um Zeit von der Uhr zu nehmen und den Ablauf des Angriffs zu besprechen. Und Mads Mensah Larsen traf dann per Einzelaktion auch zum 30:29. Doch noch blieben Göppingen 21 Sekunden - und die nutzten die Gastgeber. Jon Lindencrone erzielte drei Sekunden vor Schluss mit einem Dreher an Buric vorbei das 30:30. Es war das gerechte Resultat für diese Partie. Erfolgreichster Flensburger war Hampus Wanne mit sieben Toren, davon vier per Siebenmeter.

