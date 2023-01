DHB-Team holt sich in Hannover Feinschliff für Handball-WM Stand: 01.01.2023 10:04 Uhr Die deutschen Handballer starten am Montag in Hannover ihre WM-Vorbereitung. Für Bundestrainer Alfred Gislason und seinen 18-köpfigen Kader stehen unter anderem zwei Testspiele gegen Island auf dem Programm.

Der Jahreswechsel war für Gislason diesmal ganz anders. Die große Silvestersause auf Island fiel aus, der Bundestrainer brach stattdessen am Neujahrstag in aller Hergottsfrühe um vier Uhr morgens zum Start seiner WM-Mission mit den deutschen Handballern in die niedersächsische Landeshauptstadt auf.

Der Isländer kommt mit klaren Vorstellungen und großen Zielen im Gepäck. "Sportlich wollen wir so weit wie möglich kommen", sagte der Bundestrainer mit Blick auf den Saison-Höhepunkt in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar): "Wir wollen rausgehen aus dem Turnier und stolz auf und zufrieden mit uns sein können." Zudem sollen mit "Teamgeist, Abwehr, Kampfkraft und Tempospiel" die Fans an den Fernsehern in Deutschland begeistert werden.

Schwerpunkt liegt auf der Abwehrarbeit

Bevor am 13. Januar der deutsche WM-Auftakt gegen Katar ansteht, hat das Team aber noch eine Menge Arbeit vor sich. Am Montag versammelt der DHB-Coach die 18 Spieler um Kapitän Johannes Golla in Hannover. Die Trainingsschwerpunkte liegen auf der Hand.

"Wir haben nicht die Spieler, die aus neun Metern und mehr die Tore machen", sagte Gislason: "Deswegen müssen wir geduldig und mannschaftsdienlich spielen und brauchen eine hohe Effektivität. Zudem müssen wir über eine starke Abwehr und gute Torhüterleistungen Druck machen."

In Bremen und Hannover zweimal gegen Island

Höhepunkte der zehntägigen Turnier-Vorbereitung sind die beiden Länderspiele gegen Gislasons Heimatland in Bremen (7. Januar, 16.15 Uhr) und Hannover (8. Januar, 15.30 Uhr). Am 12. Januar fliegt das deutsche Team dann in den Vorrundenspielort Kattowitz, wo Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar) die weiteren deutschen Gegner im Kampf um den Hauptrunden-Einzug sind.

DHB-Team will an EM-Aufwärtstrend anknüpfen

Während im Verband schon fleißig die Planungen für die Heim-EM 2024 vorangetrieben werden, ist der Fokus bei Gislason momentan ein anderer. "Wir haben eine Mannschaft zusammen, die Erfolg haben kann und will. Schon jetzt", sagte der 63-Jährige. Die WM sieht er "auf keinen Fall" nur als Zwischenschritt: "Wir haben eine recht unerfahrene Mannschaft im Vergleich zu anderen Teams, aber das ist kein Übergangsturnier."

Nach dem mit Platz zwölf historisch schlechten Abschneiden bei der (Corona-)WM 2021 will Gislason mit seinem Team einiges geraderücken und an den Aufwärtstrend bei der EM vor Jahresfrist anknüpfen, als die deutsche Mannschaft gebeutelt von 16 (!) Corona-(Aus)Fällen am Ende Siebter wurde.

