Champions League: SG Flensburg-Handewitt in Veszprem ohne Chance

Stand: 21.10.2021 20:15 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in dieser Champions-League-Saison ohne Sieg. In Veszprem verloren die Handballer aus Schleswig-Holstein am Donnerstag mit 23:28 (8:14).