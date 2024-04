Koschinat bleibt Trainer beim VfL Osnabrück - auch im Abstiegsfall Stand: 23.04.2024 14:19 Uhr Uwe Koschinat bleibt Trainer beim VfL Osnabrück. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, hat der 52-Jährige einen ligaunabhängigen Vertrag bei den Niedersachsen unterschrieben. Über die Laufzeit machte der Club keine Angaben.

"Uwe passt als Typ und Mensch zum VfL und zur Brücke. Sein ligaunabhängiges Commitment zum VfL spricht für ihn und seinen Charakter. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Uwe als Cheftrainer des VfL", sagte Sport-Geschäftsführer Philipp Kaufmann.

Der VfL steht vier Spieltage vor Saisonende mit 24 Punkten auf dem letzten Platz der 2. Liga, mit acht Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Der Klassenerhalt ist für die "Lila-Weißen" kaum mehr möglich, zumal auch der Relegationsrang schon sieben Punkte entfernt liegt.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf Der VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock stecken unten drin. Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick. mehr

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mir die Arbeit beim und für den VfL unglaublich viel Spaß macht. Ich freue mich, dass ich über den Sommer hinaus beim VfL an der Seitenlinie verantwortlich coachen darf", sagt Uwe Koschinat, der im vergangenen November den Cheftrainerposten bei den Osnabrückern übernommen hatte.

Koschinat: "Fokus auf den verbleibenden Ligaspielen"

"Nach Klärung meiner persönlichen Zukunft gilt der Fokus weiterhin den verbleibenden Ligaspielen, in denen wir unabhängig vom finalen Saisonausgang so viele Punkte wie möglich holen wollen", erklärte Koschinat, der mit seinem Team am Sonntag (13.30 uhr, im NDR Livecenter) beim 1. FC Magdeburg antritt. "Parallel beschäftigen wir uns mit der mittelfristigen Planung über den Sommer hinaus."

Weitere Informationen Die Trainer des VfL Osnabrück seit 2000 Der Trainerstuhl beim VfL Osnabrück ist ein echter Schleudersitz. Mehr als 20 Übungsleiter saßen seit 2000 auf der Bank bei den Niedersachsen. mehr Mythos Bremer Brücke: 125 Jahre VfL Osnabrück Der Fußball-Zweitligist feiert seinen 125. Geburtstag. Himmel und Hölle, Aufstieg und Abstieg im steten Wechsel - der Wahnsinn hat Tradition beim VfL. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 23.04.2024 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga VfL Osnabrück