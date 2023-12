Osnabrück kämpft bis zum Umfallen: FC St. Pauli lässt Punkte liegen Stand: 09.12.2023 22:33 Uhr Der FC St. Pauli hat am Samstagabend ausgerechnet beim Tabellenletzten VfL Osnabrück eine Führung verspielt: Der Spitzenreiter kam an der Bremer Brücke nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus - weil sie nach der Pause zu wenig nach vorn machten.

von Florian Neuhauss

Dabei schien es zunächst eine ganz klare Sache zu werden. St. Paulis Kapitän Jackson Irvine hatte schon in der sechsten Minute per Kopf das 1:0 erzielt. Aber die Gäste verpassten einige gute Chancen nachzulegen. Und angetrieben vom berüchtigten Osnabrücker Publikum kämpfen die Lila-Weißen nach der Pause unermüdlich an. Charalambos Makridis belohnte schließlich die Niedersachsen mit dem 1:1, das am Ende nicht mal unverdient war. Kurz vor dem Abpfiff sah Osnabrücks Niklas Wiemann noch Gelb-Rot.

Mit trotzdem noch acht Zählern Rückstand auf den Relegationsrang sieht es für den VfL in der Tabelle weiter düster aus. St. Pauli nutzte den Patzer von Konkurrent HSV (1:2 gegen Paderborn) vom Nachmittag nur halbwegs. Und Holstein Kiel könnte mit einem Sieg im Topspiel bei Fortuna Düsseldorf punktemäßig gleichziehen.

St. Pauli setzt früh ein Ausrufezeichen

Eigentlich war alles angerichtet gewesen für einen typischen Abend an der Bremer Brücke: Osnabrück als krasser Außenseiter, das Flutlicht leuchtete und das Wetter war eher bescheiden. Aber noch bevor die Hausherren irgendwie anfangen konnten zu kämpfen, lagen sie schon zurück. Und das ging viel zu leicht: Ecke Marcel Hartel, Kopfball Irvine - 1:0. Der VfL hätte gern ein Offensivfoul gepfiffen bekommen, das robuste Einsteigen des Australiers wurde aber nicht beanstandet. Nicht ganz auflösen ließ sich aber, ob es überhaupt eine Ecke gewesen war.

Osnabrück (fast) chancenlos im Nordduell

Die Lila-Weißen auf dem Feld brauchten genauso wie ihre Fans auf den Tribünen ein bisschen, um den Treffer zu verarbeiten. Die Gäste waren klar spielbestimmend, liefen mehr und gewannen deutlich mehr Zweikämpfe.

Schon kurz vor dem Führungstreffer hatte Irvine die erste Großchance gehabt (5.). In der Folge stand die VfL-Abwehr dann aber deutlich besser. Und nach einer Ecke hatten die Hausherren selbst die Möglichkeit auf ein Tor, aber Keeper Nikola Vasilj rettete in höchster Not (21.). Das war es aber auch.

Vielmehr wirkte die Szene wie ein Aufputschmittel für die Gäste. Johannes Eggestein hätte gleich zweimal auf 2:0 erhöhen können. Der Mittelstürmer verfehlte aber erst knapp per Kopf (26.), dann wurde sein Schuss gerade noch geblockt (27.).

St. Pauli legt nicht nach

Zunächst blieb es nur vom Spielstand her spannend. Auch Elias Saad traf nicht mehr als das Außennetz (48.). Sechs Minuten später strich ein Irvine-Kopfball über das Tor der Hausherren. Die Richtung des Spiels hatte sich verändert, aber auch nur, weil zur Pause die Seiten gewechselt worden waren.

Doch je länger es nur 0:1 aus ihrer Sicht stand, desto mehr glaubten die Osnabrücker an ihre Chance. Und die Einwechslung von Christian Conteh wirkte zumindest als kleine Initialzündung. Der Ex-St.-Paulianer gilt als schnellster Spieler der Liga und sorgte das eine oder andere Mal für Aufregung in der Gästeabwehr, die allerdings nicht von ungefähr die beste der Liga ist.

Makridis schockt den Tabellenführer

Wirklich gefährlich wurde es für Keeper Vasilj nicht. Und so war es auch immer ein Vabanque-Spiel. In der 67. Minute hätte es schon 0:2 stehen können, aber Oladapo Afolayan scheiterte an Philipp Kühn. Auch neun Minuten später war der Torwart bei Hartels Schuss zur Stelle.

Doch plötzlich stand es wirklich 1:1. Conteh legte vor dem Tor quer und der ebenfalls eingewechselte Makridis schoss unhaltbar für Vasilj ein (82.). Am Ende hätte auf beiden Seiten noch ein Tor fallen können - aber wahrscheinlich hatte das Spiel keinen Sieger verdient. Trotzdem wäre St. Pauli fast noch das 2:1 gelungen. Aber Wiemann hielt Maurides zunächst mit einem Foul, für das er vom Platz musste, vom möglicherweise entscheidenden Torschuss ab. Dann rettete Kühn beim fälligen Freistoß von Hartel aus 18 Metern bärenstark mit einer Glanzparade das 1:1 (90.+5).

16.Spieltag, 09.12.2023 20:30 Uhr VfL Osnabrück 1 FC St. Pauli 1 Tore: 0: 1 Irvine (6.) 1 :1 Makridis (82.)

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl - Gnaase, Tesche (68. Wulff) - Rorig (52. C. Conteh), Cuisance (90.+4 Diakhite), Niemann (69. Makridis) - E. Engelhardt

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (81. Ritzka), Irvine, Hartel, Treu - Afolayan (68. Metcalfe), J. Eggestein (68. Amenyido), Saad (76. Maurides)

Zuschauer: 15741



