Niederlage gegen Paderborn - HSV-Heimserie gerissen

Stand: 09.12.2023 14:58 Uhr

Der HSV hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den SC Paderborn verloren die Hamburger am Sonnabend mit 1:2 (1:1). Nach sieben Heimsiegen in Folge war es die erste Pleite im Volksparkstadion.