Holstein Kiel "voller Selbstvertrauen" ins Topspiel in Düsseldorf Stand: 08.12.2023 13:45 Uhr Drei Siege in Folge, Platz zwei und die Tabellenführung in der 2. Liga ist möglich: Holstein Kiel reist mit breiter Brust zum Topspiel nach Düsseldorf. Die Fortuna ist den "Störchen" als Vierter allerdings dicht auf den Fersen.

"Mit Düsseldorf kommt ein richtiges Brett auf uns zu", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp vor dem Spiel am Sonntag in Düsseldorf (13.30 Uhr, im NDR Livecenter). "Aber wir wissen um unsere Stärke."

In der Tat haben sich die Schleswig-Holsteiner im Windschatten der großen Hamburger Konkurrenten zu einem Topteam der Liga entwickelt und den HSV in der Tabelle immerhin schon hinter sich gelassen.

"Wir wollen unser Ding machen und keine großen Reden schwingen. Was dann dabei rauskommt, werden wir sehen."

Für Rapp, der am Sonntag ab 22.50 Uhr zu Gast im NDR Sportclub ist, nur eine Momentaufnahme und kein Grund, Gedanken an den möglich scheinenden Bundesligaaufstieg zu verschwenden: "Wir fangen nicht an irgendwie zu spinnen. Es ist eine Stärke von uns, dass alle auf die Spiele fokussiert sind und keiner der Jungs ins Träumen gerät."

Rapp: "Wissen um Düsseldorfs individuelle Klasse"

Gegen die beste Offensive der Liga - Düsseldorf hat 34 Tore in 15 Partien erzielt - werden die "Störche" erst Recht keine Zeit für hochfliegende Gedanken haben. "Wir wissen, mit welcher individuellen Klasse Düsseldorf besetzt ist und was für einen Plan sie haben", so Rapp. "Aber wir sind voller Selbstvertrauen und guter Dinge."

Fragezeichen bei Sturm-Trio

Ausgerechnet vor dieser wichtigen Partie sind aber gleich drei Holstein-Stürmer angeschlagen: Steven Skrzybski hat muskuläre, Jann-Fiete Arp Leistenprobleme. Zudem spüre Benedikt Pichler nach seiner langen Verletzungspause "mal hier ein Zwicken, mal da ein Zwacken", sagte Rapp. "Bei allen drei gibt es noch ein Fragezeichen."

Mögliche Aufstellungen:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Siebert, de Wijs, Gavory - Engelhardt - Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Appelkamp - Vermeij

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Erras, Kleine-Bekel, Komenda - Porath, Sander, Holtby, Arp - Skrzybski, Pichler

