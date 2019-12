Stand: 22.12.2019 15:23 Uhr

1:3 - Osnabrücker Serie endet in Heidenheim von Florian Neuhauss, NDR.de

Die Serie des VfL Osnabrück hat auf der Ostalb ein Ende gefunden. Nach zuvor acht ungeschlagenen Spielen verloren die Niedersachsen am Sonntagnachmittag mit 1:3 (0:1) beim 1. FC Heidenheim und verpassten es damit, sich über die Winterpause in der Spitzengruppe der Zweiten Liga festzusetzen. Mehr als der eine Treffer war gegen die so starke Heidenheimer Defensive, die zu Hause letztmals Anfang Oktober ein Gegentor kassiert hatte, nicht drin. Zumal Abräumer Ulrich Taffertshofer seinen Lila-Weißen kurz nach dem Anschlusstreffer mit einer Gelb-Roten Karte einen Bärendienst erwies. Während sich die Osnabrücker trotz der Niederlage über ein tolles Halbjahr mit Rang sechs freuen dürfen, ist Heidenheim mit dem Sieg sogar mittendrin im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Heidenheim in Hälfte eins zu stark für VfL

Nach den starken VfL-Auftritten gegen den HSV und Stuttgart waren die Heidenheimer gewarnt - und wirkten von Beginn an höchst konzentriert.

18.Spieltag, 22.12.2019 13:30 Uhr Heidenheim 3 VfL Osnabrück 1 Tore: 1 :0 Leipertz (21.) 2 :0 Kleindienst (67.) 2: 1 Br. Henning (75.) 3 :1 Kleindienst (89.)

Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Leipertz (85. Feick), Kerschbaumer, Schnatterer (76. Multhaup), Föhrenbach (65. Otto) - Kleindienst

VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini, Heyer, Van Aken, Agu - Taffertshofer, Blacha - Ouahim (85. Köhler), Nik. Schmidt (71. Heider), Br. Henning - Friesenbichler (71. Alvarez)

Zuschauer: 12100



Weitere Daten zum Spiel Ke. Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Leipertz (85. Feick), Kerschbaumer, Schnatterer (76. Multhaup), Föhrenbach (65. Otto) - KleindienstP. Kühn - Ajdini, Heyer, Van Aken, Agu - Taffertshofer, Blacha - Ouahim (85. Köhler), Nik. Schmidt (71. Heider), Br. Henning - Friesenbichler (71. Alvarez)12100

Die Osnabrücker waren stetig mit Defensivarbeit beschäftigt, immerhin die verrichteten Abwehrchef Joost van Aken und seine Nebenleute zunächst zuverlässig. Mehr als ein Distanzschuss von Heidenheims Mittelstürmer Tim Kleindiest (7.) kam zunächst nicht auf das Tor von Philipp Kühn. Doch dann unterlief Taffertshofer im Spielaufbau ein folgenschwerer Fehlpass. Der Ball landete bei Konstantin Kerschbaumer, der den durchstartenden Robert Leipertz perfekt bediente. Der Offensivmann schob den Ball frei vor Kühn überlegt zur Führung der Hausherren ein (21.).

Die Lila-Weißen versuchten sich an einer Antwort, aber sie fanden keinen Weg in den Strafraum des FCH. Die Distanzschüsse von Anas Ouahim und Niklas Schmidt brachten keine Gefahr. Ganz anders die Heidenheimer, die dicht dran waren am 2:0. Patrick Mainka scheiterte an Kühn, der Nachschuss von Leipertz wurde geblockt (26.). Der Ex-Freiburger Kleindienst hätte aus wenigen Metern per Kopf erhöhen können, traf den Ball aber nicht richtig. Mit dem knappen Rückstand war der VfL zur Pause noch gut bedient.

Taffertshofer auch beim zweiten Gegentor beteiligt

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahmen die Niedersachsen das Heft in die Hand, gegen den auf Konter lauernden FCH scheuten sie aber weiter das letzte Risiko. So resultierten auch aus der optischen Überlegenheit kaum echte Torgelegenheiten. Die Distanzschüsse von Ouahim (51.) und Bashkim Ajdini (54.) forderten Torhüter Kevin Müller nicht ernsthaft, mehrere direkte Freistöße aus guter Position brachte Schmidt nicht aufs Tor.

Und kurz darauf stand es 2:0. Der nimmermüde Marnon Busch hatte eine Ecke herausgeholt, und diese landete am langen Pfosten genau bei Kleindienst. Taffertshofer sah gegen den 1,94-Meter-Mann alt aus, und der Ball flog im hohen Bogen gegen die Laufrichtung von Keeper Kühn in die Maschen (67.).

Osnabrücker Hoffnung währt nur kurz

Vier Minuten später hätte Oliver Hüsing um ein Haar auf 3:0 erhöht, köpfte aber knapp am Tor vorbei.

Weitere Informationen VfL Osnabrück: Stark wie seit 32 Jahren nicht mehr Der VfL Osnabrück ist als Tabellenfünfter nach der Halbserie die positive Überraschung der Zweiten Liga. Zuletzt waren lila-weiße Kicker Ende 1987 im Ligensystem höher positioniert. mehr

Thioune wechselte offensiv - und tatsächlich kamen die Osnabrücker noch mal zurück ins Spiel. Über Felix Agu und Joker Marcos Alvarez kam der Ball zu Bryan Henning. Der Offensivmann drang in den Sechzehner ein und schloss wuchtig zum 1:2 ab (75.). Doch nur sechs Minuten später folgte in Form des Platzverweises für Taffertshofer der nächste Rückschlag.

Seine Mitspieler stemmten sich auch in Unterzahl gegen die drohende Niederlage. Besonders der ebenfalls für die Schlussminuten eingewechselte Marc Heider machte mächtig Betrieb. Der 33-Jährige, der nach wie vor auf seinen ersten Zweitliga-Treffer wartet, stand bei seinen Abschlüssen allerdings zweimal im Abseits und schoss einmal vorbei (82.). Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit führte dann mal ein Heidenheimer Konter zum Erfolg: Kleindienst entschied mit seinem siebten Saisontor die Partie endgültig.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.12.2019 | 23:05 Uhr