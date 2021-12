Hannover beendet gegen HSV Sieglos-Serie - Dabrowski bleibt 96-Trainer Stand: 05.12.2021 16:21 Uhr Zwei Serien beendet, aber jubeln konnte nur Hannover 96: Im ersten Spiel nach der Freistellung von Trainer Jan Zimmermann und zuvor acht Spielen ohne Sieg gewannen die Niedersachsen 1:0 (1:0) gegen den HSV. Der hatte zuvor zwölf Partien in Folge nicht verloren.

von Matthias Heidrich

Die Hamburger hätten mit einem Sieg auf Tabellenrang drei klettern können, rutschten so aber auf Platz sieben ab. Mit Interimstrainer Christoph Dabrowski an der Seitenlinie machte Hannover immerhin einen Platz gut und ist nun Tabellen-15.

Der U23-Coach wird die Niedersachsen bis zur Winterpause weiter coachen. Das bestätigte der 96-Sportdirektor Marcus Mann dem NDR nach dem Spiel. Hannover spielt in den nächsten beiden Wochen noch gegen Schlusslicht FC Ingolstadt und gegen Werder Bremen.

Maina trifft für Hannover 96 zum 1:0

Viel Tempo und Leidenschaft boten beide Teams den 22.500 Zuschauern auf tiefem und vor allem rutschigem Geläuf in der 96-Arena. Die HSV-Fans jubelten in der elften Minute nach einem Kopfballtreffer von Robert Glatzel - allerdings zu früh. Flankengeber Bakery Jatta hatte zuvor im Abseits gestanden, was dem Videoassistenten nicht entgangen war.

Kurz nach der Entscheidung musste Torwart Marko Johansson den Ball aus dem HSV-Kasten holen. Die Hannoveraner konterten nach einer Ecke der Gäste schnell und präzise über Maximilian Beier. Johansson lenkte dessen Schuss noch mit einer klasse Parade an den Pfosten, doch den Abpraller versenkte der aufmerksame Linton Maina zur Führung für die Hausherren (13.).

Dem HSV fehlen Glatzel-Tore

Wie so oft in dieser Saison erspielte sich der HSV ein Übergewicht. Allerdings fanden die Hamburger nicht so recht den Weg zum 96-Tor. Was auch an den engagierten Niedersachsen lag. Glatzel bot sich in der 41. Minute die Kopfballchance zum verdienten Ausgleich, aber der HSV-Angreifer setzte den Ball knapp am Pfosten vorbei. Sechs Saisontreffer hat Glatzel bislang erzielt, allerdings auch seit sechs Spielen in Folge nicht mehr getroffen. Unterm Strich zu wenig für einen Mittelstürmer, der zumeist gut gefüttert wird von seinen Teamkollegen.

Hannover hält dem HSV-Druck stand

Nach dem Seitenwechsel bauten die Hamburger immer mehr Druck auf, doch die vielen Flanken der Gäste fanden fast immer einen Hannoveraner Kopf. Jatta war in der 64. Minute am langen Pfosten zur Stelle, aber 96-Keeper Martin Hansen bereinigte die brenzlige Situation.

Der Dabrowski-Elf war in jeder Szene anzumerken, dass sie sich dieses Erfolgserlebnis nach so langer Durststrecke nicht mehr nehmen lassen wollte. Gegen unpräzise und auch ein bisschen einfallslose Hamburger gelang den Hannoveranern das auch. Sie überstanden die sechs Minuten Nachspielzeit schadlos und dürfen nach dem vierten Saisonsieg wieder auf bessere Zeiten hoffen.

16.Spieltag, 05.12.2021 13:30 Uhr Hannover 96 1 Hamburger SV 0 Tore: 1 :0 Maina (14.)

Hannover 96: Hansen - Muroya, Mar. Franke, Krajnc, Hult - Ondoua, Kaiser, Beier (71. Stolze), Maina (71. Ennali), Ochs (86. Frantz) - Hinterseer (90.+3 Weydandt)

Hamburger SV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah (80. Suhonen) - Meffert, Reis (80. M. Kaufmann), Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou (71. Wintzheimer)

Zuschauer: 22500



