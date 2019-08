Stand: 19.08.2019 11:04 Uhr

Fall Jatta: Auch Bochum protestiert gegen HSV-Sieg

Der Fall Bakery Jatta ist um ein weiteres Kapitel reicher: Wegen der ungeklärten Situation um den HSV-Spieler hat nach dem 1. FC Nürnberg am Montag auch der VfL Bochum Protest gegen die Wertung des Zweitliga-Spiels gegen den Hamburger SV eingelegt. Bei ihrer 0:1-Niederlage in der Hansestadt hatte Jatta am Freitagabend durchgespielt. Der Protest erfolgte "zur Fristwahrung und in Wahrnehmung seiner Verantwortung für die Mannschaft und das Vereinswohl", teilte der VfL bei Twitter mit. Ähnlich hatten sich zuvor schon die Nürnberger geäußert, die Einspruch gegen ihre 0:4-Heimpleite eingelegt hatten. Auch da stand Jatta in der Startelf.

Ermittlungen von DFB und Bezirksamt dauern an

Ein Bericht der "Sport Bild" hatte Zweifel an der Identität des Flüchtlings aus Gambia öffentlich gemacht. Jatta könnte demnach eigentlich einen anderen Namen haben und älter als von ihm angegeben sein. Derartige Bedenken sollen beim HSV schon im Januar 2016 vor Jattas Verpflichtung bestanden haben. Sein ursprünglicher Name könnte Bakery Daffeh lauten. Allerdings bestätigte der gambische Fußballverband damals die Identität Bakery Jattas und gab die Wechselfreigabe.

Die Zweifel sind aber offenbar noch immer nicht ausgeräumt. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte nach einer ersten Anhörung, zu der der Spieler in der vergangenen Woche von den HSV-Vorständen Bernd Hoffmann und Jonas Boldt sowie seinem Berater Efe Aktas begleitet worden war, jedenfalls noch keine Entscheidung getroffen. Auch die Ermittlungen des Bezirksamtes Hamburg-Mitte dauern weiter an.

DFB will erneute Stellungnahme des HSV

"Der Einspruch erfolgt im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung des HSV-Spielers Bakery Jatta, wie sie sich aus den Medienberichten darstellt", hieß es in der Mitteilung der Bochumer. Der DFB kündigte an, den HSV anzuschreiben und um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu bitten. Dabei hatten sich die Hamburger schon vor dem Nürnberg-Spiel bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) rückversichert, Jatta einsetzen zu dürfen.

Ist Bakery Jatta wirklich Bakery Jatta? Sportclub - 11.08.2019 22:45 Uhr Autor/in: Alexander Kobs Ist Bakery Jatta wirklich Bakery Jatta? An der Identität des HSV-Profis aus Gambia sind zuletzt Zweifel aufgekommen.







2,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.08.2019 | 10:25 Uhr