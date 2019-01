Stand: 29.01.2019 11:34 Uhr

HSV: Qual der Wahl vor Sandhausen

"Du bist nicht dabei" - einer der Sätze, die wohl kaum ein Fußballer vor einem anstehenden Spiel hören will. Doch zum Restrundenauftakt in der Zweiten Liga muss HSV-Trainer Hannes Wolf diese ominösen vier Worte gleich mehreren Profis sagen müssen. Der Coach kann für die Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den SV Sandhausen aus dem Vollen schöpfen. 16 aus 23 heißt die Formel für die Feldspieler, die Wolf nominieren muss. "So muss es auch sein. Ich treffe lieber schwere Entscheidungen und sage Spielern, dass sie nicht im Kader sind, als dass ich verletzte Spieler habe", erklärte Wolf.

Wolf: "Wollen es richtig gut machen" Hamburg Journal - 28.01.2019 19:30 Uhr Autor/in: Thorsten Vorbau Der Hamburger SV empfängt am Mittwoch den SV Sandhausen. Sein Saisondebüt dürfte dabei der lange verletzte Gideon Jung feiern. Trainer Hannes Wolf erhofft sich eine "Top-Leistung" seines Teams.







Einer, der auf jeden Fall nicht dabei sein wird, ist Hee-chan Hwang. Der Südkoreaner kehrte mit einer muskulären Verletzung am Hüftbeuger vom Asien-Cup zurück und wird zwei bis drei Wochen ausfallen. Demgegenüber steht das Comeback von Gideon Jung. Der 24-Jährige hat seinen Knorpelschaden im Knie überstanden und dürfte seine Saisonpremiere gleich in der Startelf feiern: "Er hat eine gute Vorbereitung gemacht und ist fit", sagte Wolf über den Defensiv-Allrounder, der in den Trainingsspielen am Volkspark stets an der Seite von Rick van Drongelen in der Abwehrzentrale zu finden war.

Rechtzeitig fit geworden ist auch Aaron Hunt nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkel. Ob der Kapitän aber tatsächlich von Beginn an dabei sein, wird ließ Wolf offen: "Wie wir ihn gegen Sandhausen einsetzen, werden wir sehen. Fakt ist, dass wir auch gute Jungs einwechseln müssen. Egal, wie herum wir es drehen, es überwiegt die Freude, dass er gesund ist und spielen könnte." Eine Alternative auf der Hunt-Position wäre Tatsuya Ito. Die HSV-Startelf dürfte bis auf die offene Frage Hunt/Ito feststehen, aber für die Plätze auf der Ersatzbank hat Wolf zahlreiche knifflige Personalien zu klären: David Bates oder Léo Lacroix? Fiete Arp oder Manuel Wintzheimer, Vasilije Janjicic oder Christoph Moritz? Was passiert mit Neuzugang Berkan Özcan? "Für ihn ist es jetzt wichtig, hier anzukommen und gut zu arbeiten. Dann wird auch der Moment kommen, in dem er auf dem Platz steht", hielt sich Wolf noch bedeckt.

Auf die leichte Schulter nehmen werde sein Team den Gegner trotz des klaren 3:0-Erfolges in der Hinrunde nicht, betonte Wolf. "Dass wir das Spiel unterschätzen, ist für mich nicht vorstellbar. Wir kommen aus einer Winterpause und alle Spieler sind heiß. Wir haben in Kiel erlebt, was passiert, wenn du nicht so gut bist, auch wenn wir den Gegner damals nicht unterschätzt haben." Sandhausen habe zudem neue Spieler verpflichtet - nicht nur Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier: "Wir müssen voll da sein und wollen es richtig gut machen. Wir wollen nicht irgendwann gut werden, sondern wollen am Mittwochabend eine Top-Leistung zeigen."

