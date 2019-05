Stand: 12.05.2019 18:31 Uhr

Pleite in Paderborn - Der HSV bleibt Zweitligist von Matthias Heidrich, NDR.de

Aus und vorbei, nichts geht mehr beim HSV. Der Traditionsclub von der Elbe hat den anvisierten, oftmals als alternativlos titulierten, Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst - außer Fußball-Deutschland wird am letzten Zweitliga-Spieltag Zeuge eines Wunders. Auch im "Alles-oder-nichts"-Spiel beim direkten Konkurrenten SC Paderborn präsentierte sich der Tabellenvierte aus Hamburg desolat und verlor am Ende verdient mit 1:4 (0:1). Da der Tabellendritte Union Berlin gleichzeitig gegen Magdeburg gewann und die um 21 Treffer bessere Tordifferenz als der HSV aufweist, ist ein Sprung der "Rothosen" auf den Relegationsrang nur noch theoretisch möglich.

Hunt: "Haben uns mehr verpisst als gestellt"

HSV-Torwart Mickel: "Es tut sehr, sehr weh"







"Ich bin einfach leer. Wir haben das ganze Jahr auf den Wiederaufstieg hingearbeitet. Es tut sehr, sehr weh, dass es jetzt nicht klappt", sagte Torwart Tom Mickel, der den kranken Stammkeeper Julian Pollersbeck in Paderborn vertrat, dem NDR. "Man weiß, was noch ein Jahr Zweite Liga für den HSV bedeutet. Da hängen auch viele Jobs dran." Der erst zur zweiten Hälfte eingewechselte HSV-Kapitän Aaron Hunt ging mit seinem Team hart ins Gericht: "Heute war eine Mannschaft auf dem Platz, die Angst hatte. Wir haben es einfach nicht verdient aufzusteigen. Es ist einfach katastrophal. In den entscheidenden Spielen haben wir uns mehr verpisst als gestellt."

Hamburger Kollektivschlaf - Vasiliadis trifft für Paderborn

33.Spieltag, 12.05.2019 15:30 Uhr SC Paderborn 4 Hamburger SV 1 Tore: 1 :0 Vasiliadis (25.) 2 :0 Vasiliadis (46.) 2: 1 van Drongelen (71.) 3 :1 Antwi-Adjej (81.) 4 :1 Antwi-Adjej (86.)

SC Paderborn: Zingerle - Dräger, Schonlau, Hünemeier, Collins - Gjasula, Klement - Pröger (70. Tekpetey), Vasiliadis (84. Gueye), Antwi-Adjej - S. Michel (89. Zolinski)

Hamburger SV: Mickel - Bates (46. Hunt), Lacroix, van Drongelen - G. Sakai, G. Jung (71. Wintzheimer), Janjicic, Douglas Santos - Narey, Lasogga, Jatta (56. Arp)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Es sah zu Beginn nicht schlecht aus für den HSV. Die Gäste drängten auf das 1:0 und hatten nach einer Viertelstunde Pech. Klaus Gjasula klärte den Kopfball von Leo Lacroix vor der Torlinie. SCP-Keeper Leopold Zingerle wäre geschlagen gewesen. Doch dann brach die 25. Minute an und der HSV verfiel defensiv in eine Art Kollektivschlaf: Paderborns Kai Pröger hatte an der Strafraumgrenze alle Zeit der Welt, HSV-Schlussmann Mickel wehrte den Schuss sträflich nach vorne ab, wo sich wiederum niemand für Sebastian Vasiliadis zuständig fühlte - 1:0 für Paderborn. Khaled Narey hätte den Hamburgern wieder Hoffnung geben können, doch der Flügelstürmer scheiterte frei von halbrechts mit einem schwachen Abschluss an Zingerle (31.).

Zweiter Nackenschlag 19 Sekunden nach Wiederanpfiff

Die zweite Hälfte war gerade einmal 19 Sekunden alt, da kassierte der HSV den nächsten Nackenschlag. Lacroix stellte sich im Zweikampf gegen Vasiliadis derart hemdsärmelig an, dass der Paderborner keine Mühe hatte, in den Strafraum einzudringen und das 2:0 für die Gastgeber zu markieren. Die Hanseaten mussten nun aufmachen. Paderborn hatte viel Platz, verpasste aber mehrfach die Vorentscheidung und ließ die "Rothosen" wieder ins Spiel kommen: Rick van Drongelen verkürzte in der 71. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 1:2.

Die Hoffnungen der Hamburger währten allerdings nicht lange. Christopher Antwi-Adjej schoss in der 81. und 86. Minute den 4:1-Sieg für Paderborn heraus. "Zweite Liga, Hamburg ist dabei", skandierten die Fans der Gastgeber. Dem war nichts mehr hinzuzufügen.

