Zeitreise: Letztes Fußball-Pokalfinale der DDR

von Matthias Hufmann und Benjamin Unger, NDR Nordmagazin

In der Kabine der Schweriner knallen die Korken! Sektdusche nach dem Spiel im Ostberliner Jahn-Sportpark, dem letzten offiziellen Fußball-Pokalfinale in der schwindenden DDR. "Ich hab' Tränen in den Augen gehabt, die Haare standen mir zu Berge", erzählt Trainer Manfred Radtke in der Zeitreise im NDR Nordmagazin und in der Sportclub Story. Gefeiert wird damals trotz Niederlage. Am Ende haben die Schweriner mit einem eigenen Treffer und zwei Gegentoren verloren. Doch diese Partie am 2. Juni 1990 steht ganz im Zeichen des Systemwechsels, für mehr als für Fußball. Die D-Mark wird bald eingeführt, die Wiedervereinigung noch verhandelt, der Mauerfall ist gerade wenige Monate her. Das Land ist im Umbruch und mittendrin rollt der Ball. Die staatliche Autorität ist geschwunden. Auf den Rängen Randale und auf der Tribüne sichten Spielerberater aus dem Westen preiswerte Talente aus dem Osten.

PSV Schwerin gegen Dynamo Dresden

Auf dem Rasen spielt der Außenseiter PSV (Polizeisportverein) Schwerin, den Fans eher vertraut als Dynamo Schwerin. Der abstiegsgefährdete Zweitligist aus dem DDR-Nordbezirk hat sich überraschend in dieses FDGB-Pokalfinale gekickt und trifft vor gerade einmal 6.000 Zuschauern auf den Spitzenclub Dynamo Dresden. Der achtmalige DDR-Meister aus Sachsen läuft mit Top-Spielern gegen die Schweriner auf: Ulf Kirsten oder Matthias Sammer, die längst mit der Bundesliga liebäugeln. Und auch das Schweriner Team zerfällt bereits in dieser Saison 1989/1990. Frank und Ralf Hollnagel gehen bald von Schwerin nach Lübeck, Jens Borchert wechselt zum HSV nach Hamburg. Was alle eint, sind Ängste, Hoffnungen, Zukunftssorgen. Wie bloß soll man es schaffen, sich aus der sozialistischen Planwirtschaft unbeschadet in die soziale Marktwirtschaft zu retten?

"Zerreißt Euch! Es lohnt sich!"

"Vom Sozialismus - wo uns alles gesagt wurde, wo alles gemacht wurde - musste man jetzt allein entscheiden. Das war schwer für diese Spieler", erinnert sich Trainer Manfred Radtke, der seinen Jungs vor dem Anpfiff an diesem Junitag 1990 ordentlich einheizt und selbst vor Aufregung klitschnass ist. "Zerreißt Euch! Es lohnt sich!", gibt er seinen Spielern mit auf den Weg. Gelohnt hat es sich für Matthias Stammann, der zu dieser Zeit noch bangt, ob er im Polizeidienst bleiben kann. Fußball-Manager Reiner Calmund wirft in diesem Spiel ein Auge auf den Schweriner: "So ein kleiner Hungerhaken! Linksfüßer. Ich habe gedacht... mein lieber Mann, da ist aber Talent drin!", erinnert er sich. Für 350.000 D-Mark wechselt Stammann nach dem Finale nach Leverkusen. "Ich hatte keinen Berater. Das war unheimlich viel Geld für mich!".

Das Finale als Sprungbrett für die sportliche Karriere

Im Fußball lockt die schnelle Mark, Transfers machen Vereinen wie dem Schweriner zu schaffen. Auch für Andreas Reinke wurde das Finale zum Sprungbrett für die sportliche Karriere. Steffen Baumgart ist heute Bundesliga-Trainer in Paderborn. Andere Spieler sind gescheitert. Nicht nur sportlich. Trainer Manfred Radtke kämpft mit den Tränen, als er erzählt, dass einige, die er mit in die neue Zeit genommen hat, nicht zurecht gekommen sind. Sven Buchsteiner nahm sich das Leben. "Das hat einen besonders mitgenommen", erzählt Radtke. Es war eine wilde Zeit. Und doch: Das letzte Pokalfinale 1990 ist bis heute der größte Fußball-Erfolg der Schweriner Vereinsgeschichte.

