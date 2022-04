VfL Osnabrück wahrt durch 3:2-Sieg gegen Verl Aufstiegschancen Stand: 11.04.2022 21:06 Uhr Der VfL Osnabrück hat seine Chancen auf die sofortige Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Niedersachsen bezwangen am Montagabend den SC Verl mit 3:2 (1:1) und verbesserten sich auf Rang fünf.

Kapitän Marc Heider traf fünf Minuten vor Ultimo zum umjubelten Siegtreffer für die "Lila-Weißen". Zuvor hatte das Team von Coach Daniel Scherning zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Durch den 14. Saisonsieg verkürzte Osnabrück den Rückstand auf Relegationsplatz drei, den Nordrivale Eintracht Braunschweig aktuell belegt, auf sieben Zähler. Der VfL hat noch zwei Partien weniger ausgetragen als der BTSV.

Die Corona-bedingt ausgefallene Begegnung beim Halleschen FC terminierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag neu. Sie soll nun am 19. April stattfinden.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams auf einen Blick. Mit dabei: Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück. mehr

VfL und Verl liefern sich offenen Schlagabtausch

Beide Teams suchten von Beginn an kompromisslos den Weg nach vorne und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch auf fußballerisch gutem Niveau. Bereits nach 35 Sekunden besaßen die Gäste durch Cyrill Akono die Chance zum 1:0. VfL-Keeper Philipp Kühn tauchte beim Schuss des früheren Lübeckers ab und verhinderte den frühen Osnabrücker Rückstand.

Auf der Gegenseite verzückte Aaron Opoku kurz darauf den Anhang der "Lila-Weißen" mit einem feinen Dribbling. Der Angreifer verpasste es jedoch, seine Einzelleistung mit einem Tor zu krönen. Sein Schuss ging an das Außennetz (3.).

Traoré gleicht für Osnabrück aus

Zeit zum Durchschnaufen nahmen sich beide Mannschaften auch fortan nicht. Lukas Kunze für den VfL (8.) und Joel Grodowski für Verl (12.) ließen weitere gute Gelegenheiten aus, bevor Ron Berlinski die Ostwestfalen in Führung brachte (20.). Grodowski hatte den vormaligen Stürmer des Fünftligisten RSV Meinerzhagen perfekt in Szene gesetzt.

Die Antwort des VfL? Sie kam elf Minuten später und führte zum Ausgleich: Omar Traoré setzte sich nach einer Hereingabe von Florian Kleinhansl in den Strafraum energisch durch und war mit einem strammen Linksschuss zum 1:1 erfolgreich - der Halbzeitstand.

"Joker" Oduah vergibt VfL-Führung kläglich

Nach der Pause hatten die Hausherren mehr Ballbesitz, vermochten es aber zunächst nicht, sich klare Chancen herauszuspielen. Nach einem viel zu kurzen Rückpass von Verls Vinko Sapina auf seinen Keeper Niclas Thiede bot sich dem eingewechselten Emeka Oduah dann plötzlich die Riesenchance zum 2:1. Es folgte die kurioseste Szene des 33. Drittliga-Spieltags: Der 19-Jährige konnte sich völlig freistehend nicht zu einem Abschluss entschließen, lief weiter in Richtung Tor und rutschte dann aus. Thiede konnte den Ball locker aufnehmen (65.).

Klaas gleicht abermaligen Rückstand aus

Es sollte noch schlimmer kommen für den VfL: 120 Sekunden später kassierten die Niedersachsen nach einem Eckstoß, den Lukas Petkov ungestört mit dem Kopf verlängern konnte, den Gegentreffer zum 1:2 durch Aaron Berzel. Aber die "Lila"-Weißen" zeigten erneut Moral und hatten zudem Fortune, dass Sapina im eigenen Strafraum hölzern gegen Heider zu Werke ging. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Sebastian Klaas sicher (73.).

Heider lässt Bremer Brücke beben

Das letzte Wort in einer ereignisreichen und sehr unterhaltsamen Partie hatten dann ebenfalls die Osnabrücker. Club-Ikon Heider ließ das Stadion an der Bremer Brücke in der 85. Minute mit einem Kopfballtreffer zum 3:2-Endstand beben und gab den Hoffnungen des VfL auf die Zweitliga-Rückkehr zusätzliche Nahrung.

33.Spieltag, 11.04.2022 19:00 Uhr VfL Osnabrück 3 SC Verl 2 Tore: 0: 1 Berlinski (21.) 1 :1 O.H. Traoré (31.) 1: 2 Berzel (67.) 2 :2 Klaas (73., Foulelfmeter) 3 :2 Heider (85.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Gugganig, M. Trapp, Kleinhansl - Köhler - L. Kunze, Bapoh (55. Klaas) - Simakala (55. Oduah), Heider (86. Wähling), Opoku (84. Higl)

SC Verl: N. Thiede - Mikic, Pernot, Berzel, Lannert - Sapina - Schwermann (57. Baack), Corboz - Berlinski (63. Petkov), Akono (76. Putaro), Grodowski (76. Koruk)

Zuschauer: 11794



Weitere Daten zum Spiel P. Kühn - O.H. Traoré, Gugganig, M. Trapp, Kleinhansl - Köhler - L. Kunze, Bapoh (55. Klaas) - Simakala (55. Oduah), Heider (86. Wähling), Opoku (84. Higl)N. Thiede - Mikic, Pernot, Berzel, Lannert - Sapina - Schwermann (57. Baack), Corboz - Berlinski (63. Petkov), Akono (76. Putaro), Grodowski (76. Koruk)11794

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.04.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück